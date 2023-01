Programmi Tv Stasera oggi 24 gennaio 2023: Film live attualità intrattenimento

Questa sera, martedì 24 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà la fiction Black Out – Vite sospese con Alessandro Preziosi. Rete 4 proporrà l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro. RaiDue trasmetterà il varietà Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi. Italia 1 proporrà l’attualità con il programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, Le Iene.

Questo martedì, 24 gennaio 2023, la Rai andrà in onda in televisione.

Alle 21.25 su Raiuno andrà in onda la fiction Black Out – Vite sospese. Claudia scopre che l’incidente non è stato accidentale, lasciando così lei e Anita isolate in una stanza. Si scopre che l’elicottero che doveva trasportarle in salvo è precipitato. Giovanni (Alessandro Preziosi), nel tentativo di nascondere le prove che lo incriminano, lo nasconde. Anita e Lorenzo, alla ricerca di un momento di privacy, azionano la vasca idromassaggio della spa dell’hotel, ma questo provoca un corto circuito che mette in pericolo la vita di Elena. Marco scopre una via d’uscita dalla valle: una ferrovia mai completata.

Questa sera alle 21.20 su Raidue, Alessia Marcuzzi conduce il varietà Boomerissima. Questa terza serata della serie prevede due squadre di quattro vip, tra cui Alexia, Paolo Ciavarro, Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Elena Santarelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma.

Alle 21.20 di questa sera, sintonizzatevi su Rai Tre per vedere #Carabianca discutere dei recenti aumenti delle tariffe dei carburanti che hanno messo in difficoltà molti italiani. Questi aumenti sono considerati eccessivi e frutto di speculazioni, che si aggiungono alle già alte bollette di luce e gas e ai pedaggi autostradali.

È disponibile la programmazione di Mediaset, tra cui La7 e Real Time.

Alle 21.20 su Rete 4, Mario Giordano presenta Attualità con Fuori dal coro. Dai dibattiti tra maggioranza e opposizione alla possibile recessione economica, dai prezzi dell’energia alla guerra in Ucraina, nessun argomento viene lasciato in sospeso. Giordano non si limita a criticare le assurdità della politica, ma chiede soluzioni chiare e immediate.

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per il programma di attualità Le Iene, condotto da Davide Parenti dal 1997. In studio ci saranno Belen Rodriguez e Teo Mammucari, e tra gli inviati Nicola Barraco, che ha recentemente presentato un reportage dall’India sui danni ambientali e umani causati dalla produzione di abbigliamento a basso costo.

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Di martedì, dove Giovanni Floris e i suoi ospiti discuteranno delle tensioni tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione ed esploreranno quali misure possono essere adottate per garantire una collaborazione produttiva per il bene della nazione.

Alle 21.20 su Real Time inizierà il reality show First Date. Il conduttore Flavio Montrucchio presenterà due ospiti, Claudia, ballerina e insegnante di Burlesque, e Alessandro, simpatico romagnolo, che cercheranno di stabilire un legame. Riusciranno a trovare l’amore?

Le proiezioni di film per martedì 24 gennaio 2023 saranno disponibili questa sera.

Alle 21.20 su Rai 4, gli spettatori potranno vedere il film giallo del 2017, Assassinio sull’Orient Express, interpretato e diretto da Kenneth Branagh. Ambientato sul famoso Orient Express in viaggio verso Londra, si verifica un misterioso omicidio che spinge il capotreno a richiedere l’assistenza del famoso ospite Poirot per indagare sul caso.

Alle 21.15 su Rai 5 verrà proiettato il film drammatico del 2016 La verità negata di Mick Jackson, con Rachel Weisz e Tom Wilkinson. Il film segue la controversia legale tra la professoressa Deborah Lipstadt e lo storico David Irving, dove la Lipstadt ha accusato Irving di aver negato l’Olocausto ed è stata successivamente citata in giudizio per diffamazione.

Alle 21.10 su Rai Movie, gli spettatori potranno vedere il film thriller Face/Off – Due facce di un assassino (1997) di John Woo, con Nicolas Cage e John Travolta. La trama segue l’agente dell’FBI Sean Archer mentre cerca di sventare il piano criminale dello psicopatico Castor Troy, che in precedenza aveva ucciso il figlio di Archer. Tuttavia, Troy riesce a rubare l’idea di Archer.

Alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda il film drammatico del 2013 di Brian Percival, Storia di una ladra di libri, con Sophie Nélisse e Geoffrey Rush. Ambientato nella Germania nazista, Liesel (Nélisse) viene accolta dagli Hubermann (Rush) e ha difficoltà a inserirsi a scuola a causa del suo analfabetismo. Fortunatamente, il padre adottivo la istruisce nella lettura, facendole scoprire un nuovo apprezzamento per i libri.

Alle 21:25 del 9 è uscito Parker, film d’azione di Taylor Hackford del 2013, con Jason Statham e Jennifer Lopez. Parker viene ingaggiato per una rapina, ma viene tradito dai suoi complici. Con l’aiuto della bella Leslie, era determinato a vendicarsi e a recuperare il bottino rubato. Per farlo, escogita un piano complesso.

Sulle 20 Mediaset, alle 21.05, andrà in onda il film d’azione The Kingdom di Peter Berg del 2007, con Jamie Foxx e Jennifer Garner. Il film è ambientato a Riyadh, in Arabia Saudita, dove diversi civili americani sono stati uccisi in un attacco terroristico. Per indagare sull’attacco, l’FBI ha inviato sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Alle 21.00 su Iris verrà proiettato L’assedio del fuoco, un film western del 1954 diretto da André De Toth e interpretato da Randolph Scott. Larry Delong è accusato ingiustamente di essere coinvolto in una banda di criminali che hanno rapinato una diligenza. Farà di tutto per ripristinare la sua reputazione.

Questa sera, martedì 24 gennaio 2023, i film andranno in onda su Sky.

Sky Cinema Uno trasmetterà il film d’azione del 2018 di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner alle 21.15. Il film segue la storia di Riley, che è costretta ad assistere impotente all’omicidio del marito e della figlia da parte di una banda. Nonostante i suoi sforzi, gli assassini rimangono impuniti a causa di un giudice corrotto. Dopo cinque anni, Riley decide di prendere in mano la situazione e cercare giustizia.

Alle 21.15 su Sky Cinema Due andrà in onda il film drammatico 2021 di Thomas Kruithof, La promessa – Il prezzo del potere, con Isabelle Huppert. Clémence, coraggioso sindaco di una piccola città francese, sta per terminare il suo mandato. Tuttavia, quando le viene offerto il posto di ministro, la sua ambizione ha la precedenza.

Sky Cinema Family trasmette il film d’avventura del 2014 Il mio amico Nanuk, diretto da Brando Quilici e Roger Spottiswoode, con Dakota Goyo e Goran Visnjic alle 21. Il film segue il quattordicenne Luke mentre tenta di riunire un cucciolo di orso polare e sua madre con l’aiuto del suo amico Muktuk.

In streaming su Netflix – Fauda

Arriva finalmente la quarta, attesissima stagione di “Fauda”, una delle serie più appassionanti, adrenaliniche e interessanti degli ultimi anni. Merito anche del fascino del protagonista, Doron Kavillio, interpretato da Lior Raz. L’attore è infatti un ex membro delle forze speciali nonché co-ideatore della serie israeliana che racconta, appunto, le vicende di una squadra di agenti bilingue di Tel Aviv che si infiltra in Palestina per prevenire degli attentati. Nei 12 episodi disponibili su Netflix a partire dal 20 gennaio, una nuova missione sotto copertura porterà la squadra dei Mist’aravim sulle tracce di un capo di Hamas nella lista dei ricercati dello Shin Bet (l’agenzia di intelligence per gli Affari interni dello Stato di Israele). Inoltre, per la prima volta, si sposterà nel cuore dell’Europa, a Bruxelles. Al cast originale si aggiungono Inbar Lavi (Eve in “Lucifer”), Mark Ivanir (“Homeland”) e Amir Boutrous, che ha recitato nel live-action di “Aladdin”.

In streaming su Prime Video – Lamborghini

C’era una volta un uomo che aveva un sogno a forma di automobile. Quell’uomo si chiamava Ferruccio Lamborghini, era nato in provincia di Ferrara e dopo aver creato un’azienda di trattori aveva fondato una casa automobilistica diventata leggenda. Proprio alla sua storia si ispira “Lamborghini”, il film americano (ma girato in Italia) con Frank Grillo nei panni dell’imprenditore (un ruolo che in origine era destinato ad Antonio Banderas) e Gabriel Byrne in quelli del rivale Enzo Ferrari. Diretto da Robert Moresco (premio Oscar per la sceneggiatura di “Crash”), il film racconta la vita di Lamborghini dalla giovinezza al successo ma anche l’Italia del boom economico. Nel cast, in un piccolo ruolo, recita il rapper Clementino.