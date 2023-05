Programmi Tv Stasera oggi 28 maggio 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Se siete alla ricerca di cosa guardare in televisione questa domenica 28 maggio 2023, abbiamo preparato per voi una guida completa con tutti i programmi televisivi in onda questa sera. Per una consultazione più ordinata, abbiamo suddiviso i programmi in diverse sezioni tematiche e fornito una breve descrizione per ciascun film, telefilm e rubrica di attualità. Ecco il planning della programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

Film:

Su Rai Uno, alle 21.25, potete seguire “Sorelle per sempre”, un film che racconta la storia di due famiglie le cui vite vengono cambiate per sempre a causa di un errore avvenuto in ospedale. Le due madri scoprono di aver cresciuto per alcuni anni le figlie l’una dell’altra, e giudici e psicologi consigliano di effettuare uno scambio.

Su Rai 4, alle 21.10, potete vedere “L’amore bugiardo – Gone Girl”, un thriller che racconta la storia di Nick e Amy, una coppia apparentemente perfetta che affronta una crisi a causa di problemi di lavoro ed economici. Nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare e Nick diventa il principale sospettato.

Su Rai Movie, alle 21.10, c’è “Heidi”, un film che narra la storia di una bambina vivace di nome Heidi che vive con il nonno tra le montagne della Svizzera. La sua vita cambia quando viene portata a Francoforte, dove fa la conoscenza di Clara.

Su Canale 5, alle 21.19, potete seguire “Ma cosa ci dice il cervello”, una commedia che ruota attorno a una scialba impiegata che in realtà è un’agente segreta che combatte l’ordinaria incivilta.

Su Italia 1, alle 21.19, c’è “Oblivion”, un film d’azione ambientato in un mondo post-apocalittico con Tom Cruise come protagonista. La razza umana si prepara a trasferirsi su Titano, la loro futura dimora.

Su Rete 4, alle 21.30, potete seguire “Le ali della libertà”, una storia di amicizia e speranza che racconta la vita di Andy, ingiustamente condannato all’ergastolo, e del suo amico Red, con cui sogna la libertà.

Su Sky Cinema, alle 21.15, c’è “Le avventure di Errol Flynn”, un film che narra le avventure di Errol Flynn lungo la costa orientale dell’Australia prima della sua carriera come attore.

Su Iris, alle 21, potete seguire “The river wild – Il fiume della paura”, un thriller che segue le avventure di Gail, che decide di passare qualche giorno di vacanza facendo rafting, ma si trova coinvolta in un incubo quando i suoi compagni di viaggio si rivelano essere rapinatori in fuga.

Attualità: