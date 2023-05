Programmi Tv Stasera oggi 29 maggio 2023: Film live da non perdere - Controcopertina

Sei pronto per una serata ricca di intrattenimento televisivo? Ecco una panoramica dei programmi in onda questa sera, con un mix di fiction, reality, attualità e film. Prendi il telecomando e goditi la serata!

Raiuno: Vivere non è un gioco da ragazzi (ore 21.30)

Sintonizzati su Raiuno alle 21.30 per gli ultimi due emozionanti episodi della fiction “Vivere non è un gioco da ragazzi”, interpretata da Stefano Fresi e Riccardo De Rinaldis. In questa puntata, Lele (interpretato da Riccardo De Rinaldis) si troverà ad affrontare le sue responsabilità per amore di Serena, scoprendo nel contempo le vere intenzioni dell’ambiguo poliziotto che indaga su di lui. Tuttavia, una nuova e imprevedibile sfida si interporrà tra Lele e Serena, mentre le minacce di morte aumentano, generando paura e tensione. I personaggi dovranno affrontare le loro relazioni sospese e intraprendere trasformazioni dolorose ma necessarie. Una storia che mette in luce come crescere sia un processo difficile per tutti, non solo per i giovani.

Raitre: Report (ore 21.20)

Sul canale Raitre alle 21.20, potrai seguire l’attualità con il programma “Report”, condotto da Sigfrido Ranucci. In questa puntata, Antonella Cignarale approfondirà il tema dello smaltimento dei pneumatici usati, spiegando il funzionamento di questo processo e mettendo in luce le responsabilità dei produttori e degli importatori. Un servizio che ha suscitato grande interesse nei mesi passati e che ti offrirà spunti di riflessione sul tema dell’ambiente e della sostenibilità.

Italia 1: Justice League (ore 21.20)

Se sei un appassionato di film d’azione e supereroi, non perderti su Italia 1 alle 21.20 il film “Justice League”, diretto da Zack Snyder e con la partecipazione di Ben Affleck. Dopo la scomparsa di Superman, un esercito di parademoni guidato dal temibile Steppenwolf minaccia di conquistare la Terra e sottomettere l’umanità. Sarà compito di Wonder Woman (interpretata da Gal Gadot) combatterli e fare appello all’aiuto di Batman (interpretato da Ben Affleck) per salvare il mondo da questa minaccia imminente. Un’epica battaglia tra il bene e il male ti aspetta!

Nove: Only Fun – Comico Show (ore 21.25)

Per una serata all’insegna delle risate, sintonizzati su Nove alle 21.25 per lo spettacolo comico “Only Fun – Comico Show”. Sul palco del Teatro Galleria di Legnano, Elettra Lamborghini e i PanPers si esibiranno per l’ultima volta della stagione. Accanto a loro, potrai goderti le esilaranti performance di Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Dario Vergassola e Raul Cremona. Una serata leggera e divertente per staccare la spina e ridere senza freni!

Real Time: La clinica della pelle (ore 21.20)

Su Real Time alle 21.20, potrai seguire il docu-reality “La clinica della pelle”. In questa puntata, Klaire si recherà dalla dottoressa Craythorne per risolvere una preoccupante escrescenza sull’inguine, mentre Emma si occuperà di Ciaran, un paziente che si sente a disagio a causa di strane e fastidiose protuberanze. Un programma che ti farà scoprire il mondo della dermatologia estetica e le storie di persone che cercano soluzioni per migliorare il proprio aspetto.

Film in prima serata

Oltre ai programmi televisivi, potrai scegliere tra una varietà di film in prima serata. Ecco alcuni suggerimenti:

Rai Movie (ore 21.10): “Gli inesorabili”, un classico film western del 1960 diretto da John Huston, con protagonisti Burt Lancaster e Audrey Hepburn. La storia ruota attorno a un vagabondo che sostiene che Rachel Zachary sia una pellerossa scampata a una strage, generando tensioni e conflitti.

Iris (ore 21.00): “Black Mass – L’ultimo gangster”, un thriller del 2015 diretto da Scott Cooper e interpretato da Johnny Depp. Il film racconta la storia dell’agente dell’FBI Connolly, che convince il gangster irlandese James “Whitey” Bulger a collaborare con lui per catturare un nemico comune, ma l’operazione sfugge presto al loro controllo.

La 5 (ore 21.10): “La luce sugli oceani”, un film drammatico del 2016 diretto da Derek Cianfrance, con Alicia Vikander e Michael Fassbender. La trama segue la storia dei coniugi Sherbourne, che trovano una neonata abbandonata in una barca su un’isola australiana e la crescono in segreto, scoprendo successivamente che la vera madre la sta cercando.

Film su Sky

Se sei abbonato a Sky, avrai una vasta scelta di film sui canali dedicati. Ecco alcuni titoli in onda questa sera: