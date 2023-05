Flavio Insinna lascia l'Eredità: Nuovi cambiamenti in arrivo per la Rai - Controcopertina

Pino Insegno potrebbe sostituire Insinna come conduttore del programma

La rivoluzione continua nella Rai con l’uscita di Flavio Insinna dall’Eredità. Dalle dimissioni dell’ex amministratore delegato Carlo Fuortes, avvenute lo scorso 8 maggio e seguite dalla nomina di Roberto Sergio, all’addio di Fabio Fazio e ad altri cambiamenti, l’aria di rinnovamento – o di epurazione, a seconda delle prospettive – si fa sentire nella rete pubblica. Molti volti noti del servizio pubblico stanno lasciando la scena. Oltre al conduttore di “Che Tempo Che Fa”, passato al canale Nove di Discovery, anche Lucia Annunziata ha deciso di dire addio alla Rai.

L’ultima voce riguarda Flavio Insinna, ma in questo caso non si tratta di un addio, bensì di un cambio di palinsesto. L’attore e conduttore, da anni presente nella Rai con diverse fiction come “Don Matteo” e programmi come “Affari Tuoi”, sembra destinato a lasciare la conduzione de l’Eredità. Questa notizia è stata rivelata da Dagospia, che ha dedicato a Insinna uno speciale ricco di retroscena inediti. Inoltre, viene fatto il nome del possibile sostituto, una figura molto conosciuta e vicina a Giorgia Meloni, con cui ha partecipato a vari tour elettorali.

Si tratta di Pino Insegno, attore, doppiatore e comico. Secondo quanto riportato da D’Agostino, sarà lui a prendere il posto di Flavio Insinna. Proprio pochi giorni fa, Insinna ha vissuto una puntata emozionante con la vittoria record di Christian di Grottammare, un ragazzo di 18 anni che ha portato a casa ben 85.000 euro. Dopo cinque edizioni alla guida del programma, Insinna si prepara a dire addio a uno degli studi televisivi intitolati al grande Fabrizio Frizzi.

Quindi, un altro cambio è in arrivo nella Rai. Si prevede che Pino Insegno sostituirà Flavio Insinna a partire da gennaio 2024. Ci sono già ipotesi riguardo alle alternative che potrebbero essere offerte a Insinna per evitare polemiche. Si pensa ad un possibile ritorno alla fiction, considerando la sua nota carriera da attore, ma non si esclude la conduzione di uno show in prima serata su Rai 1, magari legato al mondo della televisione.

Le vere motivazioni di questo cambio alla conduzione dell’Eredità rimangono un mistero. Nel frattempo, i cambiamenti nel palinsesto Rai non si fermano qui. Si ipotizza anche un probabile addio di Daniela Ferolla alla conduzione di Linea Verde Life, con un possibile approdo a Unomattina per un approfondimento sulla sostenibilità ambientale della durata di circa mezz’ora. Al suo posto si fanno ipotesi su Elisa Isoardi o Monica Caradonna. Dovremo aspettare per scoprire cosa riserva il futuro. La girandola dei conduttori Rai sembra appena iniziata…