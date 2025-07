Elisabetta Canalis in Sardegna con l’ex marito Brian Perri, il fidanzato Georgian Cimpeanu non c’è

In un contesto estivo tra mare cristallino, gite in barca e momenti di relax, Elisabetta Canalis è stata avvistata in compagnia dell’ex marito Brian Perri durante il suo soggiorno in Sardegna. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, che si sta godendo le vacanze insieme alla figlia Skyler, ha sorpreso molti con questa reunion familiare, soprattutto per l’assenza del suo attuale (presunto) compagno, Georgian Cimpeanu.





La relazione tra Canalis e Cimpeanu, campione di kickboxing, era stata al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi, ma la mancanza di apparizioni pubbliche recenti e la distanza del personal trainer dai radar hanno alimentato speculazioni su una possibile crisi. Il fatto che Canalis abbia scelto di trascorrere le vacanze con l’ex marito ha ulteriormente intensificato le voci di una presunta rottura.

La separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, annunciata nel luglio 2023, era stata descritta come una decisione consensuale e priva di tensioni. Nonostante la fine del matrimonio, i due hanno mantenuto un rapporto rispettoso e collaborativo, soprattutto per il benessere della loro bambina, Skyler. Il soggiorno in Sardegna sembra riflettere proprio questa volontà di garantire alla figlia un ambiente sereno e armonioso.

Secondo quanto riportato, la coppia si sta dedicando a momenti di qualità insieme alla piccola Skyler, tra buon cibo e attività all’aperto. “Il legame affettivo tra Elisabetta e Brian non si è mai spezzato completamente”, ha sottolineato una fonte vicina alla famiglia. Il chirurgo americano, padre della bambina, non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla fine del matrimonio né sui motivi che hanno portato alla separazione.

Nel frattempo, l’assenza di Georgian Cimpeanu ha attirato l’attenzione degli osservatori. Meno di un anno fa, il campione di kickboxing aveva deciso di trasferirsi da Roma a Los Angeles, città in cui vive Canalis, per stare più vicino alla sua compagna. La coppia aveva condiviso sui social alcuni video che raccontavano le difficoltà iniziali affrontate da Cimpeanu nell’adattarsi alla vita negli Stati Uniti. Tuttavia, negli ultimi mesi, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Nonostante le indiscrezioni su una presunta rottura, né Canalis né Cimpeanu hanno rilasciato commenti ufficiali al riguardo. Entrambi continuano a mantenere un’attività regolare sui social media, ma senza fare riferimento alla loro relazione. Questo silenzio ha contribuito a far crescere la curiosità intorno alla situazione sentimentale della showgirl.

La scelta di trascorrere le vacanze con l’ex marito potrebbe essere interpretata come un gesto naturale per garantire alla figlia Skyler momenti di serenità familiare. “L’obiettivo principale resta sempre il benessere della bambina”, ha dichiarato una persona vicina alla coppia. Nonostante la fine del loro matrimonio, Canalis e Perri hanno dimostrato di saper gestire la loro relazione con maturità e rispetto reciproco.

Nel panorama delle celebrità italiane, la storia di Elisabetta Canalis continua a catturare l’interesse del pubblico. La sua capacità di mantenere un rapporto positivo con l’ex marito e di proteggere la privacy della sua vita sentimentale attuale è stata spesso elogiata. Tuttavia, resta da vedere se ci saranno sviluppi o dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti coinvolti.

Con il termine delle vacanze estive all’orizzonte, gli occhi rimangono puntati su Elisabetta Canalis, Brian Perri e Georgian Cimpeanu, in attesa di capire se questa situazione rappresenti solo un momento transitorio o l’inizio di nuovi capitoli nelle loro vite personali.