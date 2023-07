Programmi Tv Stasera oggi 30 luglio 2023: Film live Rai, Mediaset e Sky

Stasera in TV: Il Panorama dei Programmi del 30 Luglio 2023

Scopriamo insieme cosa c’è in palinsesto questa sera, domenica 30 luglio 2023, dai film ai reality show, passando per le fiction e i programmi musicali.

Rai: Una serata di fiction, musica e storie di donne

Su Raiuno, alle 21.25, prosegue la trama intrigante della fiction Scomparsa, con un nuovo capitolo ricco di rivelazioni. Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno si imbattono in ulteriori indizi sconcertanti, tra cui 15 microcamere nascoste e importanti informazioni che potrebbero fare la differenza nell’indagine.

Raidue propone, alle 21.00, una serata all’insegna della musica con Summer Hits. L’ultima puntata dello show, condotto da Andrea Delogu e Nek, celebra le canzoni dell’estate 2023, da “Pazza musica” di Marco Mengoni ed Elodie a “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain.

Su Raitre, alle 21.25, è in onda Le ragazze, un programma che ripropone storie di donne che hanno segnato la storia, tra cui Anna Maria Novaretti, Barbara Boncompagni, Ilaria Capua, Viviana Vazza, Giacinta Francione e Alessandra Clemente.

Tv8 e Nove: Tra talent show e realtà culinaria

Su Tv8, alle 21.30, torna Italia’s Got Talent, con un’occasione speciale per rivedere il meglio dell’ultima stagione, tra cui la performance del cantautore Federico Martello con il suo brano “Bello Bello”.

Su Nove, alle 21.25, è il turno di Little Big Italy. Francesco Panella porta la sua ricerca del miglior ristorante italiano a New Orleans, in Louisiana. Le prove per i ristoratori prevedono un piatto scelto dai concorrenti, il cavallo di battaglia del ristoratore e un fuori menù selezionato da Panella.

Il Cinema in TV: Tra Dramma, Commedia e Thriller

Diversi sono i film in onda stasera, domenica 30 luglio 2023.

Rai 4 presenta alle 21.20 Ted Bundy – Fascino Criminale, il film del 2019 che racconta la vita del noto serial killer Ted Bundy, interpretato da Zac Efron.

Sul canale Rai Movie, alle 21.10, c’è la commedia La Pantera Rosa 2 del 2009, con Steve Martin nel ruolo dell’ispettore Clouseau.

Canale 5, alle 21.20, propone Quando un padre, il film drammatico del 2016 con Gerard Butler e Alison Brie. Il film racconta la storia di un padre che deve riprioritizzare la sua vita in seguito alla diagnosi di una grave malattia al figlio maggiore.

Su Iris, alle 21.00, è in programma Corda tesa, il film poliziesco del 1984 con Clint Eastwood e Genevieve Bujold.

Sky: Dall’Azione al Thriller

Per chi ha Sky Cinema Uno, alle 21.15 c’è Watcher, il film thriller del 2022 con Maika Monroe. Il film narra la storia di Julia che si trasferisce in un appartamento in Romania e si rende conto di essere osservata da un uomo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda L’immortale del 2010 con Jean Reno. Un ex boss della mala marsigliese che, dopo aver sopravvissuto a un agguato, medita una vendetta.

Infine, su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, c’è Boston – Caccia all’uomo, il film del 2016 con Mark Wahlberg. Il film racconta la caccia ai responsabili dell’attentato alla Maratona di Boston del 2013.