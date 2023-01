Quanto guadagna Luciana Littizzetto a ‘Che tempo che fa’

Qual è il compenso per la partecipazione di Luciana Littizzetto alla trasmissione Rai “Che tempo che fa”? L’ingente somma è stata resa nota.

Luciana Littizzetto è un’apprezzata attrice e comica, nota per la sua acutezza in televisione. Spesso molti si chiedono quale sia il suo compenso per la partecipazione a “Che tempo che fa”, il popolare talk show italiano.

È diventata un’ospite frequente del programma Rai di Fabio Fazio e si dice che il suo compenso aumenti notevolmente a ogni stagione.

Qual è il compenso di Luciana Littizzetto per il suo lavoro a “Che tempo che fa”?

Nella stagione televisiva 2021-22, il programma Rai di Fabio Fazio “Che tempo che fa” andrà in onda la domenica sera, con l’apparizione della nota comica e showgirl Luciana Littizzetto in alcuni momenti della trasmissione.

L’attrice affronta spesso argomenti anche delicati per sensibilizzare l’opinione pubblica su temi o situazioni di cui spesso si parla senza riflettere.

L’attrice utilizza la sua arguzia e il suo sarcasmo per esprimere la sua opinione su ciò che è accettabile e ciò che non lo è. Il suo particolare punto di forza è che, pur parlando spesso in modo compassionevole, è solitamente sincera nelle sue parole.

Per quanto riguarda la retribuzione della Littizzetto per il programma, secondo diverse fonti, il compenso totale che riceve per ogni stagione del programma/talk show è di 800 mila euro.

Una cifra esorbitante per assicurarsi la showgirl come uno dei personaggi più richiesti della televisione. Complimenti a Fazio per averla avuta con sé per un periodo così lungo.

Di seguito, uno degli ultimi interventi della Littizzetto nella nota trasmissione Rai. Il post è stato condiviso su Instagram dalla stessa showgirl.