Quattro gemellini morti tra le fiamme, accusata la mamma: “li ha lasciati soli”

Nel sud di Londra, esattamente due anni fa, una terribile tragedia ha sconvolto una famiglia e un’intera nazione. Quattro gemellini, Leyton e Logan Hoath di tre anni, e Kyson e Bryson Hoath di quattro anni, hanno perso la vita in un feroce incendio che ha divampato nella loro casa. La notizia ha scosso tutti, e il dolore della famiglia è stato reso ancora più acuto dalla vicinanza del Natale, con i regali già sotto l’albero, pronti ad essere aperti.

Deveca Rose, la madre dei quattro piccoli, ha condiviso il suo dolore con il mondo: “Bryson, Kyson, Logan e Leyton erano i miei ragazzi, erano i miei bambini, erano la mia vita, erano il mio mondo. Erano il mio cuore, erano la mia anima, erano tutto. È tutto così surreale.” Le sue parole commossero chiunque le ascoltasse, e sembrava che il destino avesse colpito in maniera crudele questa famiglia.

Le Accuse e il Mistero

Tuttavia, la tragedia che sembrava inspiegabile ha preso una svolta sorprendente. Recentemente, la Corte inglese ha accusato Deveca Rose, la madre dei quattro gemellini, di omicidio colposo e abbandono di minore. Questa inaspettata evoluzione dell’indagine ha gettato luce su aspetti finora oscuri della tragedia.





Un Caso da Svelare

Restano ancora molte domande senza risposta. Come è potuto accadere un incendio così devastante? Perché i bambini erano soli in casa? Le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita non sono del tutto chiare, e l’indagine continuerà a cercare la verità dietro questa terribile tragedia.