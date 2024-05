Belén Rodriguez debutta con Rebeya: il prezzo del mascara e dei vari prodotti del suo kit di bellezza

Belén Rodriguez, noto volto del panorama televisivo e imprenditoriale italiano, ha recentemente ampliato il suo portfolio con il lancio di Rebeya, un nuovo brand di cosmetici ispirato alla cultura e al carattere delle donne argentine. Con già stabiliti successi nel mondo della moda attraverso i brand Hinnominate e Me Fui, dedicati rispettivamente a abbigliamento e beachwear, Belén si avventura ora nel settore beauty con una proposta innovativa.





Il marchio Rebeya si distingue per una linea di cosmetici che abbraccia i valori di forza, determinazione, e sensualità, elementi che Belén ha sempre rappresentato e promosso. La scelta del nome e del design del packaging, che evoca la silhouette femminile, è una dichiarazione d’intenti: celebrare la bellezza femminile in tutte le sue forme.

La gamma di prodotti lanciata comprende soluzioni per viso, occhi e labbra, mirando a soddisfare le esigenze di un make-up versatile e audace. Tra gli articoli già disponibili troviamo il correttore Sueño Libre, l’illuminante Luz Libre, il mascara Flama Libre, il gloss Baile Libre e un innovativo duo di matita labbra e rossetto chiamato Canto Libre. Questi prodotti non solo promettono qualità e durata, ma anche un’esperienza sensoriale unica grazie alle loro texture ricercate e ai pigmenti intensi.

I prezzi variano da 26,90 euro per il gloss a 39,90 euro per l’illuminante, posizionando il brand Rebeya in una fascia media-alta del mercato. Con una forte attenzione ai dettagli e un impegno verso l’inclusività, Belén Rodriguez mira a rendere il make-up non solo uno strumento di bellezza, ma anche di espressione personale.

In aggiunta al lancio di questi prodotti, la showgirl e imprenditrice ha anche esplorato le possibilità di espansione del range di offerta, lasciando intendere che potrebbero essere introdotti ulteriori prodotti in futuro. Con una visione chiara e un approccio olistico alla bellezza, Belén sta posizionando Rebeya come un marchio destinato a diventare un punto di riferimento nel settore dei cosmetici, promettendo di portare un tocco di eleganza e passione argentina nel quotidiano delle donne italiane.