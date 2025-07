Come finisce Una squadra in pericolo film Tv8: trama, cast, finale

Una squadra in pericolo su Tv8: trama, cast e spiegazione del finale del film thriller sportivo del 2022

Va in onda oggi pomeriggio su Tv8 il film Una squadra in pericolo, titolo originale “Killer Rivalry”, diretto nel 2022 dal regista Brian Skiba. La pellicola si apre come un classico dramma sportivo adolescenziale, ma evolve rapidamente in un thriller psicologico, dove rivalità e tensioni tra due squadre femminili di pallavolo sfociano in un crimine inatteso. Protagoniste della vicenda sono Charley e Anika, interpretate rispettivamente da Nzingha Ashford e Shantelle Lee Cuevas, due giovani atlete divise da una forte competizione sportiva e da un passato irrisolto.





Trama completa di Una squadra in pericolo

Le protagoniste Charley e Anika fanno parte di due squadre rivali di pallavolo. Ogni stagione è caratterizzata da scherzi reciproci tra i team, in un crescendo di tensione e provocazioni. Tuttavia, la situazione degenera quando un membro della squadra di Anika viene ritrovato senza vita, dando inizio a un’escalation di eventi sospetti.

Charley, in breve tempo, diventa il bersaglio di scherzi sempre più inquietanti, mentre tutti gli indizi sembrano puntare contro Anika. La giovane atleta si ritrova isolata, con i propri compagni che iniziano a nutrire dubbi e sospetti nei suoi confronti.

L’unica figura in cui Charley riesce a riporre fiducia è Becky, la nuova stagista del team, che si dimostra fin da subito amichevole e disponibile. Ma l’apparente tranquillità viene interrotta quando Charley e Anika si risvegliano legate in una capanna, senza sapere chi le abbia rapite. È lì che le due rivali sono costrette a collaborare per sopravvivere e scoprire la verità.

Spiegazione del finale di Una squadra in pericolo su Tv8

Il colpo di scena arriva quando si scopre che Becky, l’insospettabile stagista, è in realtà la mente dietro tutta la vicenda. Becky ha manipolato ogni evento e orchestrato gli attacchi per favorire Anika, che considera la sua beniamina e che voleva vedere emergere come giocatrice dominante.

Becky confessa a Charley di essere l’autrice del delitto di Kiki e del ferimento di Jeff, e lo fa mentre brandisce un’ascia. Charley riesce però a registrare la confessione sul suo smartphone, cercando di guadagnare tempo. Alla domanda sul perché di tali azioni, Becky risponde con freddezza di essere una sua “fan”.

Dopo la confessione, Becky tenta la fuga nel bosco, indossando una parrucca nera che rivela la sua vera identità. Viene infine arrestata dalla polizia, che scopre in seguito un santuario inquietante dedicato all’eliminazione di Charley e delle altre giocatrici. Sorprendentemente, Anika non compare nella lista delle vittime previste, segno che Becky nutriva una vera ossessione per lei.

Il film si conclude con la tanto attesa partita finale tra la Squadra Verde e la Squadra Rossa, raccontata in uno stile visivo rallentato, pieno di tensione. La Squadra Verde vince l’incontro, ma il finale lascia spazio a ulteriori interrogativi, soprattutto con l’arresto improvviso di Anika, coinvolta anche lei nella vicenda.

Cast completo di Una squadra in pericolo

Il film “Una squadra in pericolo” vanta un cast giovane ma intenso, composto da:

Nzingha Ashford nel ruolo di Charley

Shantelle Lee Cuevas nel ruolo di Anika

Anna Marie Dobbins nel ruolo di Becky

Kaci Fullinwider nel ruolo di Lynn

Gedeon Bring , Natasha Campbell , Melissa Chick , Darcy Doyile nei ruoli delle compagne di squadra

Alex Lyda nel ruolo dell’allenatore

Curiosità e approfondimenti

Il film è stato trasmesso per la prima volta negli Stati Uniti da Lifetime, canale noto per i suoi thriller ad alta tensione, spesso ambientati in contesti scolastici o sportivi. La regia di Brian Skiba, già noto per altri film crime, punta a intrecciare dinamiche giovanili, ossessioni psicologiche e colpi di scena.

La storia, seppur ambientata nel mondo della pallavolo scolastica, affronta tematiche più profonde come la manipolazione emotiva, la solitudine, e l’ossessione per il successo. Il personaggio di Becky, con il suo comportamento disturbato, rappresenta una figura ambigua e inquietante che aggiunge un forte elemento thriller alla narrazione.