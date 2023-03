“Questi rappresentano un’autentica vergogna…”. GF Vip, Tavassi e Oriana sotto il giudizio del pubblico: le loro voci sono state udite. E il risultato non è affatto gradevole

“Edoardo Tavassi e il Commento che Attira Attenzioni Negative”

Durante un momento di tranquillità all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha rivolto una richiesta a Edoardo Tavassi, dicendo: “Dobbiamo dire a Milena di preparare qualcosa di buono”. Nonostante l’atmosfera serena, Edoardo ha risposto seccamente: “Non è la colf”. Questa risposta ha scatenato una tempesta sui social media, con diversi utenti che hanno fatto riferimento ad altri episodi.

Giaele De Donà ha fornito un chiarimento immediato, dicendo: “Quando abbiamo fame, andiamo sempre da Milena a chiedere”. Tuttavia, gli utenti sui social non hanno risparmiato critiche: “Non hanno voglia di fare nulla, ma sono sempre pronti a mangiare”. Altri hanno commentato: “Non mi vanterei al loro posto. Sono pigri e non hanno fatto nulla fin dall’inizio. Persone di 30 e 40 anni che non sanno nemmeno fare un uovo”.

Inoltre, pochi giorni fa Edoardo Tavassi aveva strappato il foglio con i turni per lavare i piatti in cucina, poiché non lo aveva ancora fatto. Un’altra utente ha osservato: “Questi due (riferendosi a Edoardo e Oriana) che non hanno fatto nulla da quando sono entrati in casa, adesso si lamentano anche perché Nikita pulisce. Non ne posso più di questo programma e di questa gentaglia”.