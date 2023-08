Reazione a catena, puntata del 25 agosto: Dai e Dai ancora Campioni ! Parola vincente e montepremi

L’estate su Rai 1 è animata dal coinvolgente quiz show Reazione a Catena – L’intesa vincente. Questo game show estivo prende il posto de L’Eredità nel palinsesto preserale della Rai. Anche questa sera, venerdì 25 agosto 2023, a partire dalle 18:45 fino all’orario del Tg1, il programma ritorna con i suoi giochi e con Marco Liorni, come sempre, a condurre la trasmissione.

I Giochi di Reazione a Catena

Reazione a Catena offre sempre una serie di giochi e quiz coinvolgenti che intrattengono i fan davanti alla TV. La puntata inizia con il quiz Caccia alle parole, seguito dalla Catena Musicale. Successivamente, si passa al gioco Quando, dove, come, perché, per poi arrivare a Quattro per una. Prima dell’atteso momento dell’Intesa Vincente, c’è L’Una Tira l’Altra. Il gioco culmina nella fase più attesa: L’Ultima Catena con la sua L’Ultima Parola.

Gli Sfidanti di Stasera: I Fuori Casa

I contendenti di questa sera sono i Fuori Casa, provenienti da Roma.

L’Emozionante Ultima Catena

Nell’emozionante Ultima Catena, ci sono i Dai e Dai. Hanno appena superato gli avversari all’Intesa Vincente, aggiudicandosi un montepremi di 114.000 euro con un solo punto di vantaggio.

Tra Pieno – E – Secco, Marco gioca il primo jolly, ma la parola Essere è errata.

Tra Secco – V – Piuma, Simone utilizza il secondo jolly e indovina con la parola Vento.

Tra Piuma – L – Mangiare, Mario risponde correttamente con la parola Leggero.

Tra Mangiare – F – Controllo, Marco indovina con la parola Fuori.

Tra Controllo – T – Finire, Simone sbaglia con la parola Termine, ma Mario corregge con Tappeto.

Tra Finire – B – Grande, Marco tenta con Basta, ma è Simone a conquistare il punto con Bellezza.

Il montepremi scende a 3.563 euro.

La Sfida dell’Ultima Parola

Nell’ultima sfida, L’Ultima Parola, la catena di riferimento è: *Grande – MA ***O –. I concorrenti discutono e si consultano per trovare la soluzione. Scelgono di acquistare la parola Scorta, riducendo il montepremi a 1.782 euro. Alla fine, i Dai e Dai propongono Magazzino come risposta, stabilendo un record di 25 puntate consecutive come campioni!

L’emozione e il divertimento di Reazione a Catena continuano a tenere incollati gli spettatori, e l’attesa per le prossime sfide è più alta che mai.