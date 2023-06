Riccardo Guarnieri e le frecciatine social: Una nuova provocazione per Ida e Alessandro - Controcopertina

Nonostante le registrazioni di Uomini e Donne siano sospese in vista dell’estate, alcuni protagonisti del popolare dating show stanno facendo parlare di sé attraverso i social media. Tra questi c’è Pinuccia Della Giovanna, che ha annunciato l’uscita del suo primo singolo estivo. Tuttavia, è Riccardo Guarnieri a creare nuovi dibattiti con la sua ultima storia Instagram.

Continua la rivalità tra Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza

È risaputo che il cavaliere di Uomini e Donne spesso lancia frecciatine nei confronti dell’ex Ida Platano e del suo attuale compagno Alessandro Vicinanza. Da quando la coppia è uscita dal programma, hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore, condividendo numerosi viaggi insieme. Il simbolo che li rappresenta è una rana, un’icona che entrambi utilizzano quando pubblicano foto romantiche insieme. Proprio il 2 giugno, Riccardo Guarnieri ha sottolineato di non aver lasciato passare inosservato questo dettaglio.

Nuova frecciatina di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano

Già alcuni giorni fa, il cavaliere aveva condiviso una riflessione sui suoi account social, in cui comparava le rane a coloro che parlano solo per farsi sentire e agli invidiosi. La felice coppia di Uomini e Donne ha scelto di non rispondere a questa provocazione di Riccardo Guarnieri. Forse è per questo motivo che lui ha deciso di alzare il tiro, pubblicando una nuova storia Instagram in cui fa nuovamente ironia sul simbolo d’amore dei due.

In un breve video, Riccardo inquadra una rana che ha incontrato per caso durante una passeggiata. Il tutto è accompagnato dalla descrizione: “E pensare che fino ad ora ne avevo solo sentito parlare”. In modo ironico, il cavaliere pugliese lancia un’ennesima frecciatina a Ida e Alessandro, che tra l’altro si sono tatuati proprio questa animale sul polso durante una vacanza a Miami lo scorso inverno.

Ida e Alessandro: Un amore che continua a sfidare le voci

Nonostante le voci su una possibile crisi tra Ida e Alessandro, i due continuano a mostrarsi molto felici sui social media. Sono già passati sette mesi dall’inizio della loro relazione e non si sono mai allontanati, dimostrando a chiunque non credesse nella sincerità del loro rapporto che si sbagliava. La loro storia d’amore continua a resistere a tutte le prove e le critiche.