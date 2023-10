Rissa tra studenti: la ricreazione diventa un inferno di urla e botte

Un Litigio che Sfocia in Rissa

Un litigio verbale che si trasforma in una rissa. Questo è quanto accaduto lunedì mattina nell’istituto tecnico Amministrazione Finanza e Marketing Turismo via Gramsci (ex Gigli) a Valmontone. Sei studenti, tutti minorenni, sono stati protagonisti di una violenta lite nel cortile della scuola, tanto da richiedere l’intervento dei carabinieri della stazione di Labico e del nucleo operativo della compagnia di Colleferro.

Il Commento della Dirigente Scolastica

“Un episodio spiacevolissimo”, commenta Maria Benedetti, dirigente scolastica dell’istituto. “Fatti del genere, purtroppo, sono fonte di dispiacere tra i docenti, che lavorano silenziosamente per il bene degli allievi e poi si trovano a dover fare i conti con situazioni quasi inverosimili, come quella avvenuta nella nostra scuola”.

La Rissa Durante la Ricreazione

La lite è scoppiata durante la ricreazione, un momento in cui gli studenti si sentono liberi di scatenarsi dopo ore di lezione in classe. Tuttavia, il gruppo di ragazzi è andato ben oltre ogni limite, trasformando un semplice litigio in una vera e propria zuffa. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Sanzioni e Provvedimenti Disciplinari

Per i responsabili della rissa, sono arrivate numerose multe. La dirigente scolastica Benedetti ha dichiarato che la scuola è determinata a prendere provvedimenti disciplinari più rigorosi. “Farò tutto quello che è necessario intraprendere – aggiunge Benedetti – in base alla normativa vigente, adottando misure volte a un unico obiettivo: quello educativo”.

Le Conseguenze dei Litigi Scolastici

I litigi tra i banchi di scuola possono avere gravi conseguenze. Quando gli studenti arrivano ad alzare le mani, le sanzioni possono includere la sospensione dalle attività didattiche, influenzando negativamente il “curriculum” dell’allievo. In alcuni casi, l’allievo può rischiare la bocciatura, con voti in condotta che inevitabilmente si abbassano.