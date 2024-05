Casa a prima vista, Mariana D’Amico confermata per il nuovo ciclo: la sua identità e le metamorfosi nel corso degli anni

“Casa a Prima Vista”, il popolare show di Real Time, è pronto a deliziare nuovamente il pubblico con la sua terza stagione. Dopo il successo delle repliche delle prime due stagioni, il programma tornerà dal 20 maggio con nuove puntate, promettendo ancora più emozioni con le versioni ambientate a Milano e Roma. I fan possono aspettarsi di vedere ancora una volta il cast di agenti immobiliari amati e seguiti.





La terza stagione vedrà il ritorno dei sei agenti immobiliari che hanno conquistato il cuore degli spettatori: a Milano, il trio formato da Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, e Gianluca Torre continuerà a cercare la casa perfetta per i loro clienti. A Roma, invece, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, e Corrado Sassu saranno pronti a mettere in mostra le loro abilità nel settore immobiliare.

Mariana Diletta D’Amico, una delle figure più carismatiche dello show, è un’agente immobiliare di grande successo. Nonostante l’assenza nella puntata numero 14, sostituita temporaneamente da Paola Delpoio, Mariana ha dimostrato una presenza costante nel programma. A 36 anni, con 16 anni di esperienza nel settore immobiliare, Mariana ha iniziato la sua carriera a soli 20 anni. “Non è stato facile farsi strada all’inizio,” ha condiviso, sottolineando come la visibilità ottenuta nello show abbia contribuito significativamente al suo successo.

Oltre alla carriera, Mariana è anche madre di due figli, nati dalla sua relazione con Samy Beraha. Nonostante non abbia mai confermato ufficialmente la sua situazione sentimentale, si sa che i due si sono sposati nel 2010, anche se non è chiaro se siano ancora insieme. Mariana è molto attiva sui social media, dove vanta 89.000 follower su Instagram. Attraverso i suoi post, condivide la sua passione per il fitness, l’amore per il lavoro e la famiglia, e ha mostrato anche il suo cambiamento di look negli anni.

Mariana è co-fondatrice di un’agenzia immobiliare situata a Porta Venezia, Milano. La sua presenza costante sul palcoscenico mediatico e la sua abilità nell’arte della vendita la rendono una delle figure più influenti e seguite del programma.

Con la terza stagione di “Casa a Prima Vista” che si avvicina, gli spettatori sono in attesa di scoprire nuove storie affascinanti e vedere i loro agenti preferiti in azione, cercando di soddisfare le esigenze dei clienti nel sempre complesso mercato immobiliare delle due metropoli italiane.