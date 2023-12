Una serata di beneficenza organizzata dalla Federazione dell’Ordine degli Avvocati di Roma scatena polemiche per la presenza di ballerine, con reazioni miste tra i partecipanti.

Polemiche sulla serata

Il 12 dicembre, nel quartiere Flaminio di Roma, si è svolta una serata di beneficenza organizzata dalla Federazione dell’Ordine degli Avvocati. L’evento, aperto a avvocati, praticanti, familiari e amici, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per colleghi in difficoltà economica. Durante la serata, oltre al buffet e alla musica, è stata eseguita un’esibizione di ballerine sul palco, che ha suscitato controversie tra i partecipanti.

Un associato ha commentato, “Sul palco c’erano delle cubiste, è inopportuno soprattutto in questo momento,” criticando la scelta dell’intrattenimento.





Difesa dell’evento

Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, ha difeso l’evento e ha cercato di dissipare le polemiche. Ha sottolineato che non c’erano “cubiste,” ma semplicemente tre ballerine che accompagnavano l’orchestra durante la serata. Secondo Nesta, l’evento non ha provocato reazioni negative tra i presenti, inclusi i membri del comitato Pari Opportunità e i genitori che erano presenti. L’intento principale era quello di raccogliere fondi per una causa nobile, senza contenuti controversi o inappropriati.

Reazioni e conseguenze

Nonostante le parole di difesa del presidente Nesta, la polemica ha preso piede sui social media, alimentata da un video della serata. Ivano Cimatti, un procuratore legale, ha espresso il suo disappunto, considerando l’evento inopportuno, specialmente in un momento in cui si combattono le problematiche legate al patriarcato e al maschilismo.

Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Giustizia della Camera, ha condiviso il suo imbarazzo e la sua indignazione riguardo all’evento. Ha sollecitato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a prendere le distanze dall’episodio e a impegnarsi nella lotta contro ogni forma di cultura maschilista.

La controversia continua a suscitare dibattiti sulla scelta di intrattenimento e sull’opportunità di determinate esibizioni in contesti pubblici, anche in occasione di eventi benefici.