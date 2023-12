L’amore tra Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo

Maria Chiara Giannetta, giovane attrice originaria di Foggia, ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo talento e alla sua interpretazione in Blanca, ma è la sua storia d’amore con il regista Davide Marengo che sta facendo sognare il suo cuore. In un’intervista rivelatrice a Vanity Fair, ha svelato per la prima volta dettagli intimi sulla loro relazione.

Maria Chiara Giannetta ha condiviso la sua gioia, dichiarando:

“L’amore credo sia molto importante. Deve arricchirti e non ostacolarti. È la prima volta che lo dico: sono fidanzata da cinque anni e sto benissimo. Anche se siamo stati paparazzati diverse volte insieme, non ho mai confermato.”





Ha inoltre spiegato che in passato aveva mantenuto segreta la sua relazione per proteggere la loro intimità, ma ora ha cambiato idea:

“Per istinto di protezione. Avevo paura che se lo dici, dai il permesso alle altre persone di entrare dentro. Invece, adesso ho cambiato idea. Sono felice, anzi sono noiosamente felice (ride). Conviviamo, procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale. Davide mi ha aiutato tantissimo in molti momenti. Ci amiamo. E questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia.”

Chi è Davide Marengo

Davide Marengo, classe 1972, napoletano di nascita, è un regista e sceneggiatore di grande talento. La sua carriera è iniziata come fotografo, ma ben presto si è dedicato al mondo della regia, acquisendo esperienza nei backstage di film, cortometraggi e video musicali.

Nel 2005, ha fatto il suo debutto come regista con il film-documentario “Craj,” seguito due anni dopo da “Dall’altra parte della luna.” Nel corso degli anni, ha realizzato numerosi cortometraggi e videoclip musicali, collaborando con artisti del calibro di Daniele Silvestri, Carmen Consoli e Biagio Antonacci.

Oltre a ciò, ha diretto tre film per il grande schermo: “Notturno Bus,” “Breve storia di lunghi tradimenti” e “Un fidanzato per mia moglie.” Marengo ha anche contribuito dirigendo episodi di serie televisive di rilievo, tra cui la terza stagione di “Boris” e “Il Cacciatore.”

Insieme, Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo sembrano formare una coppia affiatata e appassionata, unendo le loro passioni per il mondo dello spettacolo e della cinematografia.