Romina Power: “Ho Incontrato la Madonna di Medjugorje. Credo che mia figlia Ylenia sia…”

“Ho incontrato la Madonna di Medjugorje”

Romina Power, donna di profonda fede, ha recentemente condiviso la sua esperienza emotiva e spirituale durante il suo pellegrinaggio a Medjugorje. Durante la sua visita, ha scalato il monte Podbrdo con l’assistenza di volontari, un’esperienza che ha definito di “emozioni fortissime” e di “grande serenità”. Questa esperienza testimonia la sua incessante ricerca spirituale.

Negli anni, Romina ha esplorato diverse fedi, avvicinandosi al Buddismo pur mantenendo una visione olistica della spiritualità. “Credo che tutte le religioni in fondo siano collegate tra di loro,” afferma. La sua apertura spirituale è stata una fonte di forza e consolazione attraverso le diverse sfide della sua vita.

Il suo viaggio a Medjugorje, luogo sacro in Bosnia Erzegovina noto per le apparizioni della Madonna, l’ha profondamente commossa. La fede e la spiritualità sono sempre state un pilastro della sua vita, soprattutto dopo la scomparsa di sua figlia Ylenia.

“Credo che mia figlia Ylenia sia ancora viva”

La ricerca di Ylenia non si è mai fermata per Romina. Ogni rosario, ogni preghiera, ogni momento di silenzio è intriso della speranza che Ylenia sia ancora da qualche parte. “Non ho perso la speranza,” afferma Romina con determinazione.

La fede per Romina non è solo un rifugio, ma una fonte di forza. Al ritorno dal suo pellegrinaggio, porta con sé un rosario bianco fatto di nodi, un promemoria tangibile della sua incessante speranza e fede. Per Romina, la spiritualità non è una fuga, ma un cammino verso la comprensione.