Incidente mortale a Palestrina: famiglia distrutta, figli in condizioni disperate

Due vittime fatali e quattro feriti gravi: il bilancio del drammatico incidente notturno

Una coppia di coniugi, Alessandra Corradi e Maurizio Ponzo, chef del rinomato ristorante “Il Giardino” di Zagarolo, hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale a Palestrina, Roma. Il sinistro, avvenuto in via Carchitti nella serata del 10 ottobre, ha coinvolto sei persone in totale. Tra i feriti, in condizioni critiche, ci sono i due figli della coppia, di soli 5 e 10 anni, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con codice rosso, insieme ad altre due persone coinvolte nello scontro.

Dettagli dell’Incidente

Dalle prime informazioni disponibili, sembra che l’incidente sia avvenuto intorno alle 22.00, con le due auto che stavano percorrendo la strada provinciale dell’Area Metropolitana di Roma. Per ragioni ancora non chiare, le due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza del civico 23 nella frazione di Carchitti.

Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, un’Audi A6 con due occupanti ha invaso la corsia opposta, urtando frontalmente la Renault Clio della famiglia sulla corsia contraria. Come riferito, marito e moglie sono morti sul colpo. I loro figli di 5 e 10 anni hanno riportato gravi ferite a causa dell’impatto violento. I minori sono stati trasportati ai rispettivi ospedali Bambino Gesù e Gemelli, e al momento le loro condizioni non sono chiare. Anche gli altri due occupanti dell’Audi sono in gravi condizioni, ricoverati al Policlinico di Tor Vergata.

Le Indagini

In considerazione della dinamica dell’incidente, è stato necessario effettuare un test per la verifica di alcol e droga nel sangue del conducente dell’Audi, che potrebbe essere indagato per omicidio stradale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Roma e la squadra del distaccamento di Palestrina. I carabinieri della stazione di San Cesareo e dell’Aliquota Radiomobile del Comando di reparto territoriale hanno effettuato accertamenti per verificare i dettagli e la dinamica che hanno portato all’incidente mortale.