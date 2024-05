Isola dei Famosi, bufera su Khady scatena l’indignazione del pubblico (VIDEO)

Negli ultimi giorni all’Isola dei Famosi, la concorrente Khady si è trovata al centro di polemiche che hanno scatenato l’ira dei fan del reality show. Nonostante avesse conquistato l’affetto del pubblico nelle prime settimane, una serie di incidenti controversi ha radicalmente cambiato la percezione nei suoi confronti.





Il malcontento è iniziato con l’episodio dello spray antizanzare rubato, un incidente che ha visto Khady negare qualsiasi coinvolgimento nonostante le prove contrarie presentate da Edoardo Franco, che ha trovato uno degli spray nella borsa della naufraga. Questo ha portato a una sanzione per lei e per Artur, anch’egli coinvolto nell’accaduto, con una decurtazione delle loro razioni di cibo.

La situazione si è aggravata ulteriormente quando Khady ha rivolto gravi accuse di razzismo a Rosanna, accusandola di aver usato insulti razzisti verso di lei e un altro concorrente, Sonny. Queste affermazioni sono state messe in dubbio dalla comunità online, con molti utenti che hanno espresso scetticismo riguardo alla veridicità delle sue parole, soprattutto a seguito delle sue precedenti menzogne.

Durante una recente puntata, il conduttore Vladimir ha chiesto direttamente a Khady se avesse mai fatto un insulto razzista sull’isola, a cui lei ha risposto negativamente, citando un episodio in cui è stata aiutata da un ragazzo di colore a New York come prova del suo non razzismo.

Nel frattempo, i commenti su X (ex Twitter) riflettono la delusione del pubblico. “Senza video che confermi questi insulti razzisti non le crederò mai. Troppo bugiarda. Rosanna a mio parere sembra spontanea e onesta…”, scrive un utente, riflettendo il sentimento generale che si è diffuso nei confronti di Khady.

L’ultimo capitolo di questa saga ha visto Artur, dopo essere stato punito per il furto dello spray, chiedere scusa agli altri concorrenti e al pubblico, un gesto di contrizione che Khady non ha replicato. Questo ha aggravato ulteriormente la sua immagine, come sottolineato da un tweet: “Arthur che essendosi pentito dello sbaglio fatto con lo spray antizanzare, cerca di riparare scusandosi con il gruppo e con chi si è offeso di + Mentre Khady, colpevole tanto quanto lui se non di più avendo taciuto per poi essere stata scoperta, NON HA MAI CHIESTO SCUSA!”

Con Khady ora al televoto, resta da vedere se questi episodi influenzeranno il suo destino nell’Isola. La situazione rimane tesa e il pubblico attende con interesse le prossime evoluzioni di questa vicenda che sta dominando l’edizione corrente del reality.