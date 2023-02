Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata che sta ai domiciliari

La nuova rivelazione di Rosa Chemical all’ultimo Festival di Sanremo ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo provocazioni come il bacio stampato sulle labbra di Fedez, il cantante continua a far parlare di sé. Rosa Chemical ha infatti alle spalle una relazione con una ragazza conosciuta ma per episodi non legati alla trasmissione. Si tratta di Barbara Boscali in arte Bibi Santi, tiktoker e attrice hard di OnlyFans almeno prima di finire agli arresti domiciliari. La fine della storia con Rosa Chemical pare risalga a circa un anno prima dei guai giudiziari della ragazza. Circostanza confermata da lei stessa sui social media: “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si fa la sua vita, ognuno fa quello che vuole”.

Bibi Santi è stato responsabile dell’aggressione al rapper Simba La Rue.

Bibi Santi, 33 anni, bergamasca, dopo la rottura con Rosa Chemical, ha intrapreso una relazione travagliata con il rapper Simba La Rue. Simba La Rue è stato accoltellato il 16 giugno 2022 a Treviolo, sotto casa sua. Le indagini hanno stabilito che l’aggressione era stata commissionata dallo stesso Bibi Santi. Bibi Santi ha ammesso la responsabilità, precisando: “Ma non sapevo che avrebbero usato i coltelli, volevo solo dargli una lezione”. Sembra che Bibi volesse dare una lezione a Simba La Rue perché Simba La Rue sarebbe stato violento con lei. La stessa Bibi aveva denunciato tali violenze su TikTok.

Il rapper ha violato le restrizioni degli arresti domiciliari

Simba La Rue, nonostante abbia riportato una grave ferita alla gamba durante un’aggressione, negli ultimi mesi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei genitori. Il rapper è coinvolto in due filoni di indagine: uno su una cosiddetta “faida trapper” e l’altro su una sparatoria avvenuta nei pressi di Corso Como, zona della movida milanese. Tuttavia, il tribunale lo ha rimandato in carcere per le “violazioni” del regime degli arresti domiciliari da parte del giovane. Diverse volte, mentre era agli arresti domiciliari, si trovavano in casa con lui altre persone che non avrebbero dovuto esserci, alcune anche arrestate per spaccio di droga. In un’occasione, era “in compagnia di una giovane donna seminuda sdraiata sul divano, estranea alla casa”.