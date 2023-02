Rosa Chemical è fidanzato o single? Ha una fidanzata? I dettagli

Rosa Chemical ha una relazione con una ragazza (ma no, non è Alex Mucci). Ecco cosa sappiamo della vita sentimentale della cantante.

Rosa Chemical è una delle cantanti più chiacchierate di Sanremo 2023. Nostro padre, nostro fratello, nostro cugino, il nostro podologo! Ma il nostro podologo, è fidanzato o single? Su TikTok se lo chiedono in molti, e anche tra i DM di Webboh. Così abbiamo deciso di indagare. Alcune importanti riviste, come Fanpage, sostengono che Rosa sia attualmente single.

In un’intervista a Webboh, Rosa Chemical ha rivelato di essere fidanzato e poliamoroso. Alla domanda sulla sua compagna, ha escluso che si tratti della sua ex, Barbara Boscali.

Rosa Chemical è fidanzata. Chi è la sua fidanzata?

La conferma del suo fidanzamento viene da un video di Tyler Strikes risalente a novembre. Il video mostra anche Rosa che tiene per mano una ragazza più bassa di lui, il cui nome è sconosciuto.

Non conosciamo il nome dell’attuale fidanzata di Rosa. Rosa sembra piuttosto riservata su questa relazione, e quindi non siamo ancora riusciti a capire di chi si tratti. Di sicuro, però, non è la ragazza che compare sulla copertina del suo album, né quella con cui ha postato un TikTok da un bagno di Sanremo: quella ragazza si chiama Alex Mucci, è una content creator di OF ed è la compagna del signor Marra del Cerberus Podcast. Alex Mucci non è la fidanzata di Rosa Chemical. Lui, di lei, dice: “Alex è portavoce di una piattaforma vittima del pregiudizio e, insieme a me, vuole lottare per liberarci dalla censura, dagli stereotipi e dal politicamente corretto”.