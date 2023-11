”Rosiconi frustrati”. Flavio Briatore sbotta contro i critici della sua vacanza a Dubai con il figlio

L’imprenditore italiano Flavio Briatore è stato al centro dell’attenzione sui social media questa settimana dopo aver pubblicato alcune foto della sua vacanza a Dubai con il figlio tredicenne Nathan Falco. Le immagini mostrano i due che si godono alcune delle esperienze più lussuose che gli Emirati Arabi Uniti hanno da offrire, come un giro in quad nel deserto al tramonto e un viaggio in una Mercedes extralusso.

Tuttavia, la vacanza di Briatore e del figlio non è stata accolta con entusiasmo da tutti. Molti commentatori hanno criticato la scelta dell’imprenditore di esibire il suo stile di vita lussuoso sui social media, sottolineando che non è un buon esempio per un adolescente e che potrebbe incoraggiare comportamenti materialistici.

Briatore, tuttavia, non ha preso bene queste critiche. In una risposta diretta ai suoi detrattori, l’imprenditore ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: “Adoro leggere i commenti dei rosiconi. Non ti curar di loro, intanto tu sei a Dubai e loro sfogano la frustrazione sulla tastiera…”. Il post ha ottenuto più di 1.300 mi piace e ha suscitato diverse reazioni tra i fan di Briatore.

Mentre alcuni hanno apprezzato la risposta dell’imprenditore, altri hanno criticato il suo atteggiamento difensivo e hanno sottolineato che le critiche erano rivolte soprattutto al suo stile di vita esagerato e non alla sua persona. Tuttavia, Briatore sembra non essere interessato alle critiche dei suoi detrattori e continua a godersi la sua vacanza con il figlio a Dubai.

In conclusione, la risposta di Flavio Briatore alle critiche ricevute durante la sua vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco ha suscitato diverse reazioni sui social media. Mentre alcuni lo hanno difeso, altri hanno criticato il suo atteggiamento difensivo e il suo stile di vita esagerato. Tuttavia, l’imprenditore sembra non essere interessato alle critiche dei suoi detrattori e continua a godersi la sua vacanza lussuosa negli Emirati Arabi Uniti.