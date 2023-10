Rottweiler precipitato dal terzo piano: la padrona racconta la sua versione dei fatti

Una giovane donna incinta è stata colpita da un Rottweiler precipitato dal terzo piano di un edificio. L’incidente ha suscitato molte polemiche e dibattiti sulla sicurezza degli animali domestici e sulle responsabilità dei proprietari.

La versione della padrona del Rottweiler

La padrona del Rottweiler ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua versione dei fatti. Secondo lei, il cane si sarebbe spaventato a causa di alcuni rumori provenienti dall’esterno e avrebbe cercato di fuggire attraverso la finestra aperta. La padrona avrebbe cercato di fermarlo, ma sarebbe stata bloccata dalle forze dell’ordine che erano già sul posto.

La padrona del Rottweiler ha espresso il suo profondo dolore per l’accaduto e ha dichiarato di essere disposta a collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda. Ha inoltre sottolineato che il suo cane non aveva mai mostrato segni di aggressività nei confronti delle persone e che era sempre stato ben curato e controllato.





L’incidente ha sollevato importanti questioni sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari. È importante ricordare che i cani sono animali sociali e che hanno bisogno di attenzione, cura e addestramento adeguati. Inoltre, è fondamentale rispettare le norme di sicurezza per evitare incidenti come quello accaduto.

In conclusione, l’incidente del Rottweiler precipitato dal terzo piano è stato un evento tragico che ha coinvolto molte persone. È importante riflettere sulla sicurezza degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari, al fine di prevenire futuri incidenti. La padrona del Rottweiler ha espresso il suo dolore e la sua disponibilità a collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda.