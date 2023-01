Sabrina Salerno test del DNA per riconoscere il padre

In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Sabrina Salerno racconta con emozione il suo straordinario percorso per essere finalmente riconosciuta dal padre all’età di 46 anni.

Sabrina Salerno sta brillando in questa stagione di Ballando con le Stelle e sta dando il massimo! La showgirl si è recentemente aperta con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno sulla sua vita, compresa l’incredibile storia del padre che l’ha riconosciuta per la prima volta all’età di 46 anni.

Cresciuta con i miei nonni a Sanremo, la mia infanzia è stata tutt’altro che facile. Solo a 46 anni, dopo aver fatto il test del DNA, mio padre mi ha finalmente riconosciuta. Era un personaggio famoso nella sua cerchia, equilibrato e ricco, ma non mi ha mai accettata come sua. Mi diceva: “Ti ho creato io, ma tu non hai niente a che fare con me”. Le sue parole mi hanno tagliato profondamente, ma non ho mai permesso che mi definissero.

Mio padre era furioso perché volevo fargli fare il test, ma io ero determinata a dimostrare la verità. Dovevo dimostrargli che ero sua figlia, non solo nel cuore, ma nella realtà. Mi rifiutai di lasciarglielo negare ancora e insistetti perché facesse il test per fare chiarezza.

Dopo decenni di lontananza, Sabrina Salerno e il suo amato padre si sono finalmente riuniti nel 2019. Purtroppo le sue condizioni di salute si sono presto aggravate e poco dopo è deceduto.

I successi della showgirl

Sabrina Salerno è stata una showgirl sfolgorante degli anni ’80 e ’90, quando la sua stella ardeva sul piccolo schermo!

La fenomenale cantante e ballerina ha raggiunto la fama in tutta Europa con gli album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e i singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love).

Ha proseguito con entusiasmo la sua carriera, registrando diversi album e recitando in una varietà di film, spettacoli teatrali e programmi televisivi. Ha venduto ben 20 milioni di dischi, diventando una delle artiste italiane di maggior successo di tutti i tempi.

Sabrina Salerno ha brillato sia sul grande che sul piccolo schermo, affascinando il pubblico con le sue apparizioni in film iconici come Grandi magazzini e Fratelli d’Italia, oltre che in programmi televisivi come W le donne, Premiatissima e Grand Hotel.