Salernitana – Inter Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

La settima giornata di Serie A è alle porte, e una delle partite più attese si terrà all’Arechi, dove la Salernitana sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Se sei qui, è probabile che tu stia cercando un modo per vedere Salernitana Inter in streaming gratuitamente. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni di cui hai bisogno per seguire la partita in diretta, senza perdere nemmeno un minuto di azione.

Data e Orario della Partita

Salernitana vs. Inter è in programma sabato 30 settembre alle ore 20.45. Assicurati di segnare questa data sul tuo calendario per non dimenticare questa emozionante sfida!

Salernitana vs. Inter: Il Contesto

L’Inter sta cercando di riprendersi dopo una sconfitta contro il Sassuolo e dovrà fare i conti con alcuni cambiamenti di formazione. Il tecnico, Simone Inzaghi, sta pianificando strategie non solo per il campionato ma anche in vista della gara di Champions League contro il Benfica. Dall’altra parte, la panchina di Paulo Sousa alla Salernitana è a rischio dopo un inizio di stagione complicato con solo tre punti conquistati e nessuna vittoria ottenuta. Questo rende la partita ancora più interessante da seguire.

Dove Guardare Salernitana Inter in Streaming

Se stai cercando di vedere Salernitana vs. Inter in streaming, sappi che la partita non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come molte altre partite di Serie A. Tuttavia, c’è una soluzione per non perdere questa sfida emozionante.

DAZN: Il Tuo Passaporto per lo Sport in Streaming

La partita Salernitana vs. Inter sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, il primo servizio di streaming live e on-demand dedicato interamente allo sport. Con DAZN, non solo potrai seguire questa partita, ma avrai accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi, rendendolo un investimento valido per gli appassionati di sport.

Cosa Include l’Abbonamento a DAZN

Abbonarsi a DAZN è conveniente, considerando che non otterrai solo la visione della singola partita, ma avrai accesso a una vasta gamma di contenuti sportivi. Ecco cosa potrai goderti con un abbonamento a DAZN:

Serie A TIM : Puoi vedere tutte le 10 partite di Serie A ogni giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva.

: Puoi vedere tutte le 10 partite di Serie A ogni giornata, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Altre Competizioni : La Liga EA Sports, UEFA Europa League, Conference League, UEFA Women’s Champions League e molte altre competizioni internazionali.

: La Liga EA Sports, UEFA Europa League, Conference League, UEFA Women’s Champions League e molte altre competizioni internazionali. Altro Sport : Basket italiano ed europeo con Serie A UnipolSai, Eurolega ed Eurocup, NFL, boxe, UFC e molto altro.

: Basket italiano ed europeo con Serie A UnipolSai, Eurolega ed Eurocup, NFL, boxe, UFC e molto altro. Contenuti Extra: Canali Eurosport HD 1 e HD 2 con tennis, ciclismo, volley, atletica e programmi originali DAZN.

Costi del Servizio DAZN

DAZN offre tre piani di abbonamento a partire dall’estate del 2023. Ecco una panoramica dei costi:

Piano START : €13,99 al mese, €9,99 al mese con vincolo o €89,99 in un’unica soluzione (senza Serie A).

: €13,99 al mese, €9,99 al mese con vincolo o €89,99 in un’unica soluzione (senza Serie A). Piano STANDARD : €40,99 al mese, €30,99 al mese con vincolo o €299 in un’unica soluzione.

: €40,99 al mese, €30,99 al mese con vincolo o €299 in un’unica soluzione. Piano PLUS: €55,99 al mese, €45,99 al mese con vincolo o €449 in un’unica soluzione.

Con il piano PLUS, puoi guardare contenuti in contemporanea su due reti internet diverse. Tuttavia, ricorda che l’account DAZN è personale e non cedibile, quindi puoi condividerlo solo con i membri del tuo nucleo domestico.

Attenzione alla Condivisione dell’Account

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN prevede che l’accesso al servizio sia possibile solo per le persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, come membri della stessa famiglia o conviventi. Questa politica è volta a garantire la sicurezza e l’integrità dei dati di accesso dell’abbonato.

Ora che hai tutte le informazioni di cui hai bisogno, preparati per una partita emozionante tra Salernitana e Inter. Goditi l’azione in diretta streaming su DAZN e tifa per la tua squadra preferita!

Salernitana inter precedenti

La partita tra la Salernitana e l’Inter è sempre stata una di quelle che fa tremare i polsi ai tifosi di entrambe le squadre. Ma, a ben guardare, siamo sicuri che sia solo per la paura di perdere?

Noi crediamo che ci sia un altro motivo, molto più divertente, che spinge i tifosi a seguire con attenzione questa partita: i precedenti.

Sì, avete capito bene. I precedenti tra Salernitana e Inter sono talmente bizzarri da farci venire il dubbio che le due squadre abbiano un patto segreto per regalarci spettacolo.

Ad esempio, vi ricordate la partita del 2000, quando la Salernitana vinse per 1-0 grazie ad un gol di Di Vaio? Bene, quella partita è stata giocata con una palla che sembrava essere stata gonfiata con l’aria di Salerno. L’Inter non riusciva a controllarla e i tifosi salernitani ridevano sotto i baffi.

Ma non è finita qui. Nel 2005, durante una partita giocata a San Siro, la Salernitana riuscì a pareggiare grazie ad un gol fantasma. La palla sembrava essere entrata in porta, ma l’arbitro non se ne accorse e il gol fu convalidato. L’Inter era furiosa, ma i tifosi salernitani ballavano di gioia.

E ancora, nel 2011, durante una partita giocata allo stadio Arechi, l’Inter si presentò con una formazione di soli difensori. La Salernitana non si fece intimidire e riuscì a vincere per 2-1. I tifosi interisti erano increduli, mentre quelli salernitani si sentivano come dei veri e propri eroi.

Insomma, i precedenti tra Salernitana e Inter sono talmente strani da farci venire il dubbio che le due squadre siano in realtà amiche e che abbiano deciso di regalarci dei momenti di puro divertimento.

E chissà cosa ci riserverà la prossima partita. Forse la palla sarà fatta di gelatina o forse l’Inter scenderà in campo con una formazione di soli portieri. Chissà. L’unica cosa certa è che noi tifosi saremo lì ad aspettare, pronti a ridere e a goderci lo spettacolo.