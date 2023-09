Sapete chi è Alessandro Michieletto? Chi è la fidanzata, età, lavoro e dove vivono

Alessandro Michieletto è uno dei giocatori più talentuosi della Nazionale italiana di pallavolo. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla fidanzata che gli fa battere il cuore.

La biografia di Alessandro Michieletto

Alessandro è nato nel 2001 a Desenzano del Garda. La pallavolo scorre nelle sue vene: il padre Riccardo è stato un pallavolista professionista, mentre la madre Eleonora ha giocato a basket. Anche i suoi tre fratelli hanno abbracciato la carriera nella pallavolo.

Inizialmente Alessandro ha giocato senza tesserarsi per alcuna squadra. Nel 2015 entra nelle giovanili della Trentino Volley, passando dalla Serie D alla Serie A3. In breve tempo arriva a giocare in SuperLega, vincendo la Supercoppa Italiana e lo scudetto.

I successi con la Nazionale

Nel 2017 viene convocato nella Nazionale Under, con cui vince il Campionato Europeo e viene premiato come miglior giocatore nel 2020 e 2021. Lo stesso anno entra a far parte della Nazionale maggiore, disputando le Olimpiadi di Tokyo e diversi campionati europei e mondiali.

La vita privata di Alessandro Michieletto

Nella vita privata, Alessandro è legato sentimentalmente a Maddalena Bertoldi, pallavolista coetanea conosciuta durante un evento sportivo. Tra i due è scoccata subito la scintilla dell’amore.

Dopo pochi mesi di frequentazione, è stata ufficializzata la loro relazione, anche se i dettagli vengono tenuti riservati perché entrambi sono molto discreti. La love story dura ormai da più di tre anni e sembra procedere a gonfie vele.

In conclusione, Alessandro Michieletto è uno dei talenti pallavolistici più luminosi della sua generazione, oltre che un ragazzo riservato e innamorato. Auguriamo a lui e alla sua dolce metà Maddalena ancora tanta felicità insieme!