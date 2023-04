Sapete chi è Christopher Leoni? Età, moglie, figli, carriera, concorrente Isola dei Famosi

Christopher Leoni parteciperà alla prossima stagione dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme agli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, in prima visione lunedì 17 aprile su Canale 5.

La biografia

Christopher Leoni, nato Christopher Cassio Martins Meireles, è nato il 29 settembre 1986 a San Paolo, in Brasile, e attualmente ha 36 anni. È di origine italiana.

Carriera di modello

La bellezza di Christopher è stata notata fin da giovane, tanto che è stato notato per la moda e la recitazione. Dopo alcuni progetti in Brasile, a 16 anni si trasferisce a Milano e inizia la sua carriera professionale. Nel 2002 ottiene i primi contratti per campagne di moda italiane e il suo volto viene scelto da marchi famosi.

La recitazione

Christopher debutta come attore dieci anni dopo, entrando nel cast de “L’Onore e il Rispetto” parte terza. Tra le fiction successive, “Il peccato e la vergogna 2” e “Il bello delle donne”.

Ballando con le stelle

Nel 2017, la modella ha fatto coppia con la ballerina Ekaterina Vaganova per lo show “Ballando con le stelle”.

Isola dei Famosi

Dopo la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”, Christopher tornerà in televisione come naufrago dell’Isola dei Famosi.

Lo sport

Si dedica a varie attività sportive, tra cui il jiu-jitzu, partecipando a tornei con una squadra e condividendo i suoi allenamenti sui social media.

Fidanzata e figli

Christopher Leoni ha una relazione sentimentale con Francesca Versace, figlia dell’imprenditore e produttore Santo Versace. La coppia ha due figli, Ayla Leonor nata nel 2014 e Santo – dal nome del nonno – nato nel 2017. La famiglia risiede a Milano.

I social

Christopher Leoni (@worldleoni) è un noto modello con 12.800 follower su Instagram. Il suo profilo si concentra principalmente sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda. Inoltre, condivide scorci della sua vita privata, pur mantenendo un certo grado di riservatezza. Spesso pubblica storie dei suoi viaggi, panorami dal mondo e gli outfit che indossa per le campagne pubblicitarie e per la vita di tutti i giorni.