Sapete chi è Nathaly Caldonazzo? Età, incidente, marito, figli, Massimo Troisi, concorrente Isola dei Famasi

Nathaly Caldonazzo è una famosa attrice, showgirl, ballerina ed ex modella italiana, nota per la sua bellezza sia interiore che esteriore. Recentemente è apparsa nel programma “Grande Fratello Vip” dove ha condiviso dettagli sulla sua carriera e sulla sua vita privata, compresa la sua relazione con Massimo Troisi. Scopriamo alcune curiosità su questa VIP.

Nathaly Caldonazzo è nata il 24 maggio 1969, quindi ha 54 anni.

Incidente

Nel 2018, Nathaly Caldonazzo ha avuto una disavventura che le ha procurato un infortunio al ginocchio. Il fatto è avvenuto a Roma, in Piazza Monte Grappa, in zona Prati. L’attrice era in sella al suo scooter quando un’auto ha fatto inaspettatamente un’inversione a U e si è scontrata con lei.

In seguito all’incidente, la VIP è dovuta rimanere a letto per un lungo periodo e si è sottoposta a due interventi chirurgici per recuperare la mobilità. “Sono stata coinvolta in un incidente in motorino che mi ha causato danni al ginocchio. Dovrò sottopormi a un intervento di quattro ore seguito da un secondo intervento, quindi potete immaginare la mia delusione per l’avvicinarsi dell’estate. Tuttavia, sono grato di essere vivo nonostante il dolore e il disagio”, hanno scritto sui social media all’epoca.

Marito e figli

L’attrice non è sposata ma ha una figlia, Mia, nata nel 2009 dalla relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. I due sono stati insieme per molti anni; è stato lui a farla uscire dal suo periodo di crisi dopo la fine della tumultuosa relazione con Massimo Troisi.

La duratura popolarità di Massimo Troisi è il risultato di un affetto di lunga data.

Massimo Troisi e Nathaly Caldonazzo hanno vissuto una relazione intensa e indimenticabile, iniziata due anni prima della morte del celebre attore. Nonostante non si siano sposati, l’amore tra i due è stato una delle storie più belle mai raccontate ed è ancora oggi ricordato per il suo notevole talento.

La vip ha spesso ricordato con affetto il suo amato durante il reality di Alfonso Signorini, raccontando: “Mi ha cercato per un’intera settimana prima di ottenere i miei dati di contatto. Poco dopo siamo usciti per un caffè. Io avevo 24 anni e lui 39. Siamo stati insieme per i suoi ultimi due anni. È troppo giovane per una donna di 24 anni vivere una simile perdita d’amore”.

Durante un’apparizione a “Vieni da me”, l’attrice ha dichiarato di ritenere che se Troisi non fosse stato coinvolto nella realizzazione de Il Postino, sarebbe ancora vivo. Ha rivelato che il cardiologo gli aveva comunicato che doveva essere operato, perché aveva il cuore di un settantenne e la valvola doveva essere sostituita. Ha ammesso che ha dovuto conficcarsi le unghie nelle mani per non piangere, perché non aveva la forza di farlo.

I medici mi hanno informato che l’intervento non era andato come previsto. Siamo tornati in Italia scoraggiati dopo l’operazione a Houston. Io pesavo 49 kg e lui solo pochi di più. Era determinato a completare il film, che tutti sappiamo essere un capolavoro. Se non l’avesse fatto, è possibile che sarebbe ancora vivo. Avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto prima di girare il film, ma ha sempre dichiarato di volerlo fare con il proprio cuore. Ha anche modificato il finale della sceneggiatura: nel libro Mario non muore, ma nel film il protagonista muore.

Biografia dell’attrice

Nathaly Caldonazzo è nata a Roma da Leontine Snell, ballerina e coreografa olandese. In giovane età inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo debuttando in “Stasera Lino” e “Fantastico 10”. Nel 1997 entra a far parte della compagnia Il Bagaglino di Pier Francesco Pingitore come prima donna e partecipa a diversi spettacoli televisivi e teatrali.

Ha avuto una carriera di successo al cinema e in televisione, partecipando a produzioni come “Positano”, “Centovetrine” e “Rex”. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo i ruoli in “Paparazzi” e “Nessuno mi crede”.