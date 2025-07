La maschera per le parti intime di Belén conquista anche Maria Sole: “La metterei pure in faccia”

Mia Libre, la maschera vulvare firmata Belén Rodriguez per il marchio Rebeya, si presenta come un trattamento in tessuto monouso a forma di farfalla, pensato per prendersi cura delle parti intime femminili. Dopo aver conquistato il settore del make‑up, la showgirl argentina ha deciso di spingersi oltre, introducendo nel mercato un prodotto dedicato all’intimacy skincare.





Studiata per offrire idratazione, lenimento e sollievo, Mia Libre contiene principi attivi come post‑biotici, acido ialuronico, fitocollagene ed estratto di liquirizia. Questi ingredienti assolvono diverse funzioni: ripristinare l’equilibrio della flora cutanea, combattere i rossori causati da depilazione o sfregamenti e restituire una sensazione di freschezza e comfort, soprattutto dopo sport, ciclo o rapporti intimi .

Il prodotto è disponibile singolarmente a 20 € oppure in confezione da tre maschere (trattamento completo) a 50 € . Ogni maschera va applicata sulla zona vulvare per circa 10‑15 minuti, fosse anche parte di un rituale di self‑care settimanale .

Le prime reazioni social sono state vive e contrastanti. Da una parte molte hanno apprezzato l’approccio innovativo alla cura femminile; dall’altra, l’ironia non è mancata. Valentina Persia ha pubblicato su Instagram una parodia con una versione “XXL” della maschera, commentando con leggerezza: “Per chi fosse interessato c’è anche la XXL” . Belén, riprendendo il gioco, ha risposto scherzosamente: “Dimmi poi come ti trovi a livello di idratazione! Altrimenti abbiamo i Panpers” . Nel proseguo del botta‑e‑risposta, Persia ha ironizzato: “Tesoro i tuoi idratano, i miei tirano su la pelle” .

Anche Consiglia Cristiano, nei panni del personaggio Agnese Boccadoro, si è cimentata in una simpatica parodia dopo aver testato il prodotto, commentando divertita il cambiamento percepito .

Mia Libre rappresenta un ulteriore passo di Rebeya verso la skincare inclusiva: seguendo il claim condiviso da Belén su Instagram – “Le parti intime vanno curate tanto quanto curiamo il viso” – la showgirl ha voluto promuovere un approccio senza tabù alla cura del corpo .

Nel panorama in crescita della intimacy skincare – settore valutato oltre 28 miliardi di dollari nel 2023, con previsioni di quasi 47 miliardi entro il 2034 – questo lancio risulta significativo . Il mercato, tradizionalmente focalizzato sul viso, comincia a includere soluzioni mirate anche alle zone intime. Rebeya entra in gioco proponendo un prodotto che è al tempo stesso terapeutico, confortante e innovativo.

Il successo del lancio emergerà dal mix tra attenzione al benessere femminile e reazioni social: la maschera vocale Mia Libre ha già acceso conversazioni, accumulato ordini online e alimentato un dialogo giocoso tra star e maker. La sfida ora sarà confermarne l’efficacia e il valore percepito da parte delle consumatrici.</p

