Sinner–Alcaraz: biglietti ancora disponibili per la finale di Wimbledon, prezzi esorbitanti

A poche ore dalla finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, emergono ancora biglietti sul mercato, ma con cifre esorbitanti che superano i 20 000 €.





La sfida tra i due giovani campioni è già tra gli eventi sportivi più attesi dell’estate. Il match clou sul leggendario Centre Court vede contrapporsi l’azzurro Sinner, fresco dominatore su Djokovic, e lo spagnolo Alcaraz, già vincitore a Wimbledon in due occasioni. Nonostante la vicinanza dell’evento, restano disponibili tagliandi VIP di alta gamma: i “Debenture”, spesso ceduti sul secondo mercato a cifre prossime ai 20 700 €, analoghe a quelle rese note da fonti internazionali .

Questi biglietti non sono comuni: oltre all’accesso al Centre Court, includono ingresso nelle aree hospitality, ristoranti esclusivi e la possibilità di incontrare celebrità nella Royal Box. I Debenture vengono emessi in abbonamento quadriennale (circa 92 000 €), ma possono essere venduti per singoli match attraverso canali autorizzati, con il venditore responsabile del comportamento del fruitore temporaneo del biglietto.

Il meccanismo per ottenere ticket tradizionali prevede il sistema del “ballot”, un’estrazione prenotabile entro settembre dell’anno precedente, con risultati comunicati in febbraio. In aggiunta, giornalmente la capienza viene progressivamente messa sul mercato, spingendo alcuni appassionati a campeggiare nottetempo fuori dai botteghini per aperture anticipate. La seconda fonte principale resta però il mercato dei Debenture, legale e strutturato, che alimenta prezzi di vendita fino a decine di migliaia di euro.

A sostegno di questa dinamica, una decisione dell’All England Club (AELTC) ha recentemente avvertito il governo britannico che limitare i prezzi di rivendita dei Debenture danneggerebbe il modello di finanziamento del torneo, dal momento che negli ultimi dieci anni tali ticket hanno generato oltre 500 milioni di sterline per reinvestimenti nelle infrastrutture .

Ecco una panoramica delle modalità d’ingresso a Wimbledon:

Biglietti standard: dall’ordine delle decine di euro per gli accessi generici, fino a circa 315 £ (≈ 360 €) per posti in Centre Court nei giorni cruciali ;

Stringenti i limiti di disponibilità: solo 500 biglietti nuovi ogni giorno per il Centre Court nelle fasi finali, spingendo i tifosi a sostare per lunghe ore, e persino trascorrere la notte, questo fino al rilascio delle tickets giornaliere ();

Debenture: pacchetti premium validi per più anni, garantiscono i posti migliori e accesso alla hospitality, con possibilità di rivendita autonoma; prezzi variabili da £46 000 per sessioni pregresse fino a £116 000 per il periodo 2026–2030, con polizze garantite e ritorni sugli investimenti attestati fino al 120 % ().

Nel dettaglio attuale, la vendita per la finale di oggi vede prezzi da 20 700 € fino a 46 100 € a seconda della qualità del posto e del pacchetto, come riportato da testate autorevoli .