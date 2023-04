Sapete chi è Fiore Argento? Età, lavoro, sorellastra morta, madre e vita privata

Fiore Argento è una stilista e la figlia del famoso regista horror Dario Argento. È la sorella di Asia Argento e la sorellastra, ora deceduta, era Anna Lou Castoldi. Scopriamo la sua età, le sue attività attuali e la sua vita privata.

Fiore Argento è figlia di Dario Argento e sorellastra di Asia Argento. L’età, l’occupazione e i dettagli sulla madre e sulla vita privata sono attualmente sconosciuti.

Fiorella Argento è nata il 3 gennaio 1970, quindi ha 53 anni.

Fiore è la figlia del celebre regista italiano di film horror Dario Argento e della sua prima moglie Marisa Casale. È molto legata alla sorellastra Asia Argento, nata dal secondo matrimonio del padre con Daria Nicolodi.

A soli 15 anni, Fiore ha fatto il suo debutto cinematografico nel film del padre Phenomena del 1985. Ha poi recitato in Démoni di Lamberto Bava. Rendendosi conto che la moda era la sua vera vocazione, Fiore ha proseguito gli studi al Fashion Institute of Technology e ha fondato la sua linea di abbigliamento. Ha anche collaborato con la famosa casa di moda Fendi, tra gli altri.

I genitori di Fiore

Marisa Casale, l’artista dietro le sculture di vetro, è la madre di Fiore. Marisa è una persona riservata, ma con la figlia ha un forte legame. Fiore esprime spesso la sua ammirazione e il suo sostegno alla madre sui social media.

Attualmente la Casale risiede a Siena e ha contratto il suo secondo matrimonio. Ha un’altra figlia, Gioia.

Fiore e suo padre Dario hanno un forte legame.

È una persona incredibilmente gentile e generosa. Sul set lo chiamavo “maestro” perché “papà” mi sembrava inappropriato. Quando avevo otto anni, ho chiesto di essere accolta da lui e mi ha fatto da padre e da madre. Recentemente, mi ha commosso fino alle lacrime con le sue parole, affermando che anche se non fossi stata sua figlia, mi avrebbe comunque voluta come sua migliore amica.

La sorella morta di Fiore

Oltre a Fiore, Asia condivideva con la madre un’altra sorellastra, Anna Ceroli. Purtroppo la giovane donna è morta a 22 anni in un incidente stradale il 29 settembre 1994.

Anna si rivolge ad Asia nel salotto di Silvia Toffanin.

Anna aveva provato un dolore immenso e ho percepito la sua angoscia. È stato impensabile vedermela portare via in un incidente d’auto. Questo evento mi ha causato una grave depressione, che mi ha portato a essere costretto a letto per sei mesi e a ricorrere all’uso di sostanze. Tuttavia, sono riuscita a superare la depressione all’età di sedici anni, grazie al potere dei film.

Vita personale

Della vita privata di Fiore si sa poco, ad eccezione della sua precedente relazione con l’attore Pietro Delle Piane, che attualmente ha una relazione con Antonella Elia. Questa informazione è stata resa pubblica durante la partecipazione della Elia al Grande Fratello Vip, grazie alle foto scattate dai paparazzi. Si è ipotizzata un’infedeltà, ma entrambe le parti hanno negato di essersi comportate male.

Al momento non è noto se lo stilista abbia un approccio dedicato.