Sapete chi è Paolo Fox? Età, moglie, figli, vita privata e oroscopo

Per passione, Paolo Fox è il re dell’oroscopo! Questo astrologo e personaggio televisivo italiano si occupa di astrologia nei media fin dagli anni ’90. Con i suoi consigli astrologici ha attraversato le trasmissioni televisive della Rai, LatteMiele e Radio Deejay. Le sue prime apparizioni televisive sono state nei programmi di Rai 1 Per tutta la vita, In bocca al lupo! e Domenica In. L’età e la moglie di Paolo Fox restano un mistero, ma la sua conoscenza dell’astrologia è innegabile.

Da oltre 18 anni fornisce con entusiasmo il suo oroscopo a I fatti vostri e al programma della domenica mattina di Rai 2 Mezzogiorno in famiglia, dove condivide con passione le sue carte con i telespettatori.Dal 2006 al 2009 ha prestato con passione la sua voce all’oroscopo radiofonico nella serie televisiva L’ispettore Coliandro, incarnando se stesso nel ruolo. Cura con passione l’appuntamento annuale della Rai dedicato alle previsioni astrologiche per l’anno successivo, che va in onda ogni anno a fine dicembre.

Si dedica con fervore alla carta stampata, curando diligentemente l’oroscopo per diversi settimanali, tra cui Dipiù. Nel 2014 ha interpretato con esuberanza se stesso nel film natalizio Ma tu di che segno 6?

Paolo, nato il 5 febbraio 1961 nella splendida città di Roma, è un vivace 59enne. Alto un metro e settanta e con un peso di 74 chilogrammi, Paolo vive la vita al massimo.

L’amata moglie e i figli di Paolo Fox gli procurano immensa gioia e soddisfazione!

È una persona estremamente riservata che rifugge dalle luci della ribalta e si dedica completamente al suo lavoro. Non siamo in grado di stabilire se sia single o abbia una relazione, ma sappiamo con certezza che non ha figli.Oroscopo Paolo Fox

Negli anni ’90 Paolo intraprende un percorso di collaborazione con diverse riviste e nel 1997 scrive il suo primo libro di astrologia che ottiene un grande successo. La sua fama cresce quando inizia a produrre l’oroscopo settimanale per l’emittente radiofonica Lattemiele e successivamente per Radio Deejay. Con l’arrivo degli anni Duemila inizia ad apparire in TV, diventando popolare nella trasmissione Domenica In. Entra poi a far parte del cast de I Fatti Vostri e la trasmissione viene addirittura ribattezzata per un periodo in Piazza Grande. Nel 2015 ha girato un film, Di che segno sei?, che ha avuto un grande successo. Attualmente è ospite del programma quotidiano di Michele Guardì con Giancarlo Magalli e del programma del fine settimana Mezzogiorno in Famiglia sulla stessa emittente. Paolo ha avuto un percorso incredibile e il suo successo è stato meritato!

Le notevoli capacità comunicative di Paolo Fox, unite al suo stile accattivante, lo hanno reso negli anni uno dei personaggi televisivi più amati della Rai. Grazie a lui, l’astrologia è entrata a far parte della vita quotidiana di milioni di italiani.

La sua partecipazione a programmi di rilievo come “Festa di Classe”, “TuttoBenessere”, “Domenica In”, “Batticuore”, “Furore”, “UnoMattina”, “La prova del cuoco”, “L’Italia sul 2”, “I fatti vostri” e “Aspettando cominciamo bene” è davvero stimolante!