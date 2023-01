Oroscopo Branko domani 6 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Metti tutta la tua attenzione sui tuoi beni materiali, sotto l’energia di questa luna piena. Cercherai modi per investire i tuoi soldi in cose di valore e che, allo stesso tempo, possano lasciarti buoni benefici economici in futuro. Entri in trattative con altre persone, sia a livello materiale che sentimentale. Sviluppi più fiducia in te stesso.

PAROLA SACRA: Attenzione

NUMERI FORTUNATI: 4, 15, 30

TORO

Questa luna piena ti renderà un po’ irrequieto. La tua mente piena di idee, piani e progetti corre in giro facendoti sentire perso e confuso. Non lasciare che ansia e nervosismo ti portino fuori dalle tue scatole e perdi il controllo di ciò che hai in mente di fare. È importante rilassarsi e mettere in ordine i propri pensieri.

GEMELLI

La tua vita intima è enfatizzata sotto la luna piena, facendoti cercare un ambiente familiare. Molti saranno coloro che saranno propensi a stabilirsi in una solida relazione che dia loro sicurezza emotiva ed economica. Sorgono cambiamenti nell’aspetto morale che ti aiuteranno a essere più realistico quando si tratta delle tue relazioni.

CANCRO

Ottima giornata per iniziare un po’ di disciplina fisica. Romperai con la routine, anche se alcuni commentano che hai perso la testa. Allarghi i tuoi orizzonti, che si tratti di viaggiare, incontrare nuove persone o studiare. La cosa importante per te in questo momento è imparare qualcosa di nuovo, diverso e che stimoli il tuo intelletto.

PAROLA SACRA: Espandi

NUMERI FORTUNATI: 15, 25, 38

LEONE

C’è la luna piena e l’atmosfera è carica di mistero. Non prendere le cose così sul serio, se non riesci a trovare soluzioni ai tuoi problemi personali o professionali, per ora, dai tempo al tempo e si risolveranno. Lavorare insieme o con l’aiuto che gli altri possono darti promette di avere successo, Leone.

VERGINE

Qualcosa che ti infastidisce, qualcosa di difficile finisce per te. Ciò si tradurrà in cambiamenti nel modo di vedere la vita. La tua autostima è rafforzata e sarai in grado di lavorare in modo efficace e prendere decisioni importanti nella tua vita. È tempo di ricostruire, di ricominciare sotto l’energia di questa luna piena.

BILANCIA

È imperativo essere obiettivi e mettere da parte l’egoismo. Tieni presente che ciò che raccogli ora è ciò che darà i suoi frutti in futuro. I desideri di condividere e sentirsi amati dai propri cari sono enfatizzati sotto la luna piena. Cerchi sostegno, affetto e amore che ti facciano sentire al sicuro e che ti motivino ad andare avanti.

PAROLA SACRA: Miele

NUMERI FORTUNATI: 11, 2, 8

SCORPIONE

Un fortissimo senso di sicurezza ti invaderà sotto questa luna piena, che ti farà sentire sicuro delle decisioni che stai prendendo ora. Sai bene cosa vuoi, come e quando. Non permetterai a nessuno di fare cose per te. Questo sarà evidente agli occhi delle persone che condividono la tua vita sia negli aspetti familiari che professionali.

SAGITTARIO

Oggi hai la necessità di rompere con la routine per dare un tocco di colore alla tua vita che al momento risulta un po’ noiosa. Sotto questa luna piena ci sono opportunità per crescere, maturare e rafforzare il tuo spirito. È tempo di imparare qualcosa di nuovo che espanda il tuo intelletto e apra le porte a nuove ed eccitanti esperienze.

CAPRICORNO

È tempo di agire, di iniziare, di superare la paura del fallimento. Sii diretto, pratico nel dire e nel fare. Rivedi i tuoi piani in modo che tutto vada secondo i piani e non ti imbatti in sorprese. Non aspettare oltre e inizia quello che stavi pensando di fare e che, per un motivo o per l’altro, non hai potuto o non hai voluto sviluppare.

PAROLA SACRA: Inizia

NUMERI FORTUNATI: 5, 42, 8

ACQUARIO

La tua energia si rinnova sotto questa luna piena portando con sé nuova vita e maggiori risultati per te. Brillerai come una stella e gli altri dovranno farsi strada, cooperare o seguire i tuoi piani. Le speranze di una vita migliore, di cambiamenti positivi nella tua vita possono diventare realtà e questo avverrà prima di quanto immagini.

PESCI

Gli obblighi diventano pesanti e difficili da adempiere, poiché ora quello che vuoi è divertirti e divertirti il ​​più possibile sotto questa luna piena. Sei in un’atmosfera di festa, vacanza e novità. Non prenderai sul serio nessuna relazione romantica poiché il tuo spirito libero rifiuta ogni tipo di impegno a lungo termine.