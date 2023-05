Sapete chi è Tullio Solenghi? Età, figli, moglie, lavoro e vita privata

Tullio Solenghi è un attore rinomato e molto apprezzato nell’industria teatrale e televisiva italiana, che ha raccolto l’ammirazione di milioni di spettatori grazie al suo fascino e al suo eccezionale talento.

Tullio Solenghi è nato il 21 marzo 1947. In gioventù ha studiato al Teatro Stabile di Genova. La sua carriera televisiva inizia nel 1976 con un’apparizione nel programma condotto da Pippo Baudo, chiamato “Chi”.

Il momento cruciale arriva quando si unisce a Massimo Lopez e Anna Marchesini per formare il trio. Debuttano su Radio 2 con Helzapoppin e vengono subito accolti dal pubblico. Questo trio comico ha continuato a partecipare a Tastomatto e Domenica In, culminando con le esibizioni al Festival di Sanremo nel 1986, 1987 e 1989.

Nel 1990, i tre attori comici raggiungono l’apice del successo con la parodia dei Promessi Sposi. Nonostante i successi individuali, nel 1994 decisero di separarsi per proseguire le loro carriere individuali.

L’attore ha partecipato a Domenica In nel 1998, accanto a Giancarlo Magalli. Negli ultimi anni è apparso in film acclamati come Che Bella giornata di Checco Zalone, oltre che nelle serie televisive Distretto di polizia e Furore – Il vento della speranza.

La sua passione per il teatro e la recitazione rimane forte, rendendolo un artista molto attivo e produttivo sia nella regia che nell’interpretazione, sia in ruoli comici che non. Prima della loro riunione nel 2008, che ha dato vita allo spettacolo There Is No Midseason Anymore, il Trio si era allontanato per qualche tempo.

Tra il 2015 e il 2017 ha collaborato con Massimo Dapporto nella produzione di “Quei due – Scala”, diretto da Roberto Valerio e prodotto da Angelo Tumminelli; lo spettacolo è stato rappresentato nei maggiori teatri italiani. Nel 2017 ha fatto parte dello spettacolo di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in tournée in vari teatri.

Nel 2020 ha preso parte alla quindicesima stagione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1, in coppia con la ballerina Maria Ermachkova. Riesce ad arrivare in finale e si piazza al settimo posto.