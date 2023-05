Avete capito che fine ha fatto Edwige Fenech: cosa fa oggi per vivere

Quando si parla di commedia sexy all’italiana, Edwige Fenech è una figura iconica che viene in mente. È stata la regina indiscussa del settore per molti anni, ma da tempo non la si vede più sul piccolo e grande schermo. Cerchiamo di capire cosa ne è stato di lei e cosa ha fatto di recente.

Il successo di Edwige Fenech è stato notevole.

Edwige Fenech è nata in Algeria e da bambina si è trasferita a Nizza, in Francia, dove ha ricevuto la sua istruzione. Durante una passeggiata in città, l’attrice viene riconosciuta per la sua bellezza unica e le viene offerto un ruolo minore nel film Toutes folles de lui del regista Norbert Carbonnaux. Successivamente partecipa a una serie di concorsi di bellezza, dove la sua bellezza è impossibile da notare, soprattutto da parte di registi famosi.

Poco dopo il suo debutto in Samoa, Regina della giungla e Il figlio dell’aquila nera nel ruolo di Natasha, raggiungerà il successo con i suoi film successivi. A Don Franco e Don Ciccio nell’anno della contestazione e Satiricosissimo seguiranno i suoi memorabili ruoli nelle commedie sexy. Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda e Giovannona Coscialunga disgraziata con onore sono i primi due film che segnano l’inizio della sua carriera di successo.

Da qualche tempo Edwige Fenech non appare più al cinema e in televisione. Cosa ne è stato di lei e cosa sta facendo ora? Scopriamo insieme la risposta, ricordando i suoi successi passati come La poliziotta fa carriera, La signora gioca bene a scopa? e La soldatessa alle grandi manovre.

Nel 2007 Edwige Fenech ha fatto la sua ultima apparizione sul grande schermo in Hostel: Part II, ma ha continuato a lavorare in televisione tra il 2015 e il 2018 in E’ arrivata la felicità. Quello che molti non sanno è che la Fenech non solo ha recitato in quest’ultimo capolavoro (interpretando il ruolo di Anna), ma ne è stata anche produttrice. Dal 1999, infatti, Edwige ha ricoperto il ruolo di produttrice cinematografica, passando dall’altra parte della macchina da presa.

Edwige Fenech ha avuto una carriera di successo, producendo film come Il regista di matrimoni, Fragile – Una storia di fantasmi e Gorbaciov. Nonostante ciò, sembra che si sia ritirata dalla recitazione e che apparirà solo occasionalmente in televisione.