Sapete chi è Zoe Bleu: età, fidanzato, film famosi e rapporto con Hopper Penn

Zoe Bleu Sidel è una giovane attrice americana di grande talento e bellezza, che sta attirando sempre più l’attenzione del pubblico e della critica. In questa puntata di Oggi è un altro giorno, potremo conoscerla meglio e scoprire alcuni dettagli sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Zoe Bleu Sidel, l’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Zoe Bleu Sidel è nata il 23 ottobre del 1994 ed è figlia dell’attrice Rosanna Arquette. A soli 28 anni, ha già dimostrato di avere un talento indipendente e di poter emergere anche da sola, grazie alla sua partecipazione in diversi film, tra cui “Gonzo Girl” e “Untitled Joan Didion Project”.

Il suo ultimo lavoro è stato nel film “Signs of Love”, dove ha recitato al fianco di Hopper Jack Penn, figlio di Sean Penn e Robin Wright. Il film è stato diretto da Clarence Fuller e ambientato in un violento sobborgo di Philadelphia. Zoe interpreta il ruolo di una ragazza sorda che si innamora di un giovane spacciatore interpretato da Hopper.

La vita privata di Zoe Bleu

Zoe Bleu Sidel è una persona molto riservata sulla sua vita privata, ma le sue passioni e i suoi interessi sono evidenti sui suoi profili social. In particolare, sembra essere appassionata di moda e di stile, come dimostrano le numerose foto che pubblica sui suoi account Instagram.

Inoltre, sembra avere una grande passione per la cultura giapponese, come si può notare dalle immagini e dai video che posta regolarmente sulle sue pagine social.

Zoe Bleu e la sua amicizia con Hopper Jack Penn

Il rapporto tra Zoe Bleu e Hopper Jack Penn ha destato l’interesse dei media per un po’ di tempo, in quanto i due sono stati spesso fotografati insieme. Tuttavia, la giovane attrice ha smentito le voci su una loro relazione amorosa, definendo la loro amicizia come una cosa molto bella.

Zoe Bleu Sidel è una giovane e talentuosa attrice americana che ha già dimostrato di avere un grande talento e di poter emergere anche da sola, nonostante la fama della madre. La sua riservatezza sulla sua vita privata la rende ancora più affascinante e misteriosa, suscitando la curiosità del pubblico.