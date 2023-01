Sapete chi sono Marco Zoppi e Rolanda protagonisti di BuBBles Revolution

Marco Zoppi e Rolanda sono rinomati come due dei più talentuosi Bubble Artist del pianeta! La loro bravura e abilità è celebrata in tutto il mondo!

Da quando è stato adottato da Roma nel 2011, Marco Zoppi ha avuto una passione bruciante per l’Arte della Magia, iniziata quando i suoi genitori gli hanno regalato la scatola del Piccolo Mago all’età di 8 anni. Ha studiato chimica al liceo e all’università, e dopo un fortunato incontro con le Bolle di Sapone, ha sviluppato la sua “formula magica”: un concentrato per bolle di sapone giganti che gli ha permesso di costruire la prima versione di “BuBBles Revolution” (originariamente conosciuta come “BuBBles”). L’incontro con Rolanda, nel 2011, è stato il tassello finale del puzzle, accendendo l’alchimia che ha dato vita a “BuBBles Revolution”.

Rolanda è originaria di Vilnius, in Lituania, ma si è trasferita a Roma per raggiungere il suo amato Marco e l’accattivante “BuBBles Revolution”. Laureata in psicologia e appassionata di magia dall’età di 14 anni, è responsabile degli incredibili numeri di magia e illusionismo dello spettacolo. La sua performance più impressionante è il Light Painting, una miscela innovativa di Speed Painting e illusionismo che crea effetti mai visti prima con la luce! Il suo spettacolo è uno spettacolo ipnotico di luci, manipolazioni, levitazione e bolle di sapone.

Rivoluzione delle bolle

Questa incredibile coppia di artisti ha portato lo straordinario spettacolo BuBBles Revolution in ben 60 Paesi in 4 continenti! Le loro incredibili performance in città come New York, Las Vegas, Pechino, Dubai, Mosca, Parigi, Madrid e Hong Kong sono state accolte da milioni di spettatori con applausi entusiastici. BuBBles Revolution porta il pubblico in un viaggio sorprendente in un mondo affascinante di bolle di sapone, un luogo di possibilità illimitate e di immaginazione infinita!