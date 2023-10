Scandalo dei giovani: sesso per iPhone, ma la promessa viene spezzata! Denuncia di una 17enne e processo per i 18enni

Una vicenda intricata giunge dall’entroterra di Ravenna, dove una ragazza di 17 anni ha denunciato due giovani di 18 anni per una promessa non mantenuta. Sebbene la denuncia riguardi una promessa scambievole e non violenza sessuale, il caso ha scosso la comunità locale e ora i giovani sono sotto processo.

I Fatti: La storia ha inizio nel 2021, quando la ragazza, prossima al compimento della maggiore età, si è trovata coinvolta in una situazione controversa con due giovani di origine est-europea, entrambi appena diventati maggiorenni. In cambio di due smartphone, la giovane ha accettato di avere rapporti sessuali con i due ragazzi. Tuttavia, quando questi ultimi non hanno mantenuto la promessa, la ragazza ha deciso di prendere provvedimenti legali.

La Denuncia: Nonostante i rapporti siano stati consenzienti, la giovane ha denunciato i due ragazzi per non aver rispettato l’accordo iniziale. La denuncia, affrontata con coraggio, ha portato ad un processo in cui i giovani sono accusati di prostituzione minorile.





Il Processo: Il processo contro i due giovani è iniziato recentemente, con l’accusa di prostituzione minorile pendente su di loro. La vicenda ha catturato l’attenzione delle forze dell’ordine nel febbraio del 2021, quando la ragazza ha chiamato la polizia dopo la situazione controversa.

Conclusioni: Sebbene questa storia coinvolga una promessa scambievole invece di violenza sessuale, sottolinea l’importanza di rispettare gli accordi e le promesse, soprattutto quando coinvolgono giovani vulnerabili. Il processo in corso getterà ulteriore luce sulla situazione e stabilirà eventuali responsabilità legali dei due giovani imputati.