Scegli l’estetica dei tarocchi e leggi le previsioni generali. Sono sicuro che troverai qualcosa di utile per te stesso, ma vieni per un consiglio sulle aspettative individuali.

Foto 1 – Personaggio con personalità

Sei ispirato. La tua ironia, il tuo coraggio e la tua eccentricità non lasciano nessuno indifferente. Ti poni domande sul significato dell’esistenza, creando una percezione unica del mondo. Sei in grado di pianificare il tempo in modo efficace, anche se è un giorno simile a un altro: lasci il tempo per i tuoi obiettivi e vai verso di loro. La maggior parte delle volte non guardi gli altri, ma essendo produttivo, attiri l’attenzione degli altri. Sei osservato nelle attività quotidiane: parcheggio, spesa, esercizio fisico. Gli amici stanno aspettando la tua attenzione. Le attività sportive influenzano la postura e la forma. Le persone ti amano fisicamente, ma fai attenzione a coloro che non riescono a vedere l’anima dietro il tuo bel corpo. Vogliono invitarti a un appuntamento in un bar. Le persone ammirano le tue braccia e le tue cosce. Forse ti piace indossare abiti attillati e ami i tatuaggi.

Foto 2 – Esploratore e Leader Caldo

Potresti essere imparentato con la letteratura e la scrittura. Le persone notano il tuo bell’aspetto, il tuo stile, le tue scarpe, i tuoi occhiali e forse il tuo ombrello. Con la tua personalità calda e giocosa, attiri l’attenzione. Se sei una donna, molti uomini sognano di farti diventare la loro moglie. Ti preoccupi della natura e fai molto per gli altri, ma sul lavoro puoi essere visto come prepotente. La tua volontà di parlare per gli altri e per te stesso richiede rispetto. Il tuo stile di abbigliamento è un po’ stravagante e non ti piace lo stile casual. A volte gli uomini cercano di scegliere i vestiti per te. Puoi ottenere ciò che vuoi dagli altri e comunicare con successo con una vasta gamma di circoli sociali. Più vedi del buono nel mondo, più brave persone entrano nella tua cerchia sociale. C’è tenerezza dentro di te, ma per non esaurirti, stai lontano dall’autoflagellazione. La maggior parte delle decisioni o delle situazioni sono nelle tue mani, ma non te ne rendi conto. Al momento stai lavorando su molti dei tuoi blocchi.





Foto 3 – Empatia per l’Energia Avanzata della Terra

Siete molto connessi all’energia della terra e generosamente. Le persone notano il tuo carisma naturale, la tua creatività e la tua aura positiva. Risplendi dall’interno. Forse dovresti provare la tua fortuna predicendo il futuro. Sei spesso visto come un compassionevole e un viaggiatore, che preferisce la saggezza e la solitudine. Avete il dono di comunicare con gli spiriti. Le persone si fidano di te con le loro storie, sia quelle relative all’autoflagellazione che quelle relative al raggiungimento del successo. Non ti stanchi troppo di entrare in contatto con le persone, ma hai ancora stress. Impara a mantenere dei confini confortevoli con le persone in modo da avere la forza di creare. C’è profondità dietro il tuo sorriso esteriore e la tua gioia, e le persone lo sentono. Alla gente piace.