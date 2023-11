Scomparsa del marito: la moglie lo ritrova morto nell’armadio dopo 8 mesi

Un’orribile scoperta in una casa di Troy

In una storia sconcertante proveniente da Troy, nella contea di Madison, Illinois, USA, una donna ha ritrovato il corpo mummificato del marito nell’armadio della loro casa. Circa otto mesi fa, Richard Maedge, 53 anni, scomparve misteriosamente. Il 27 aprile 2022, la moglie Jennifer segnalò la sua scomparsa, riferendo che l’uomo era sparito dopo averle detto che sarebbe tornato a casa prima dal lavoro.

Le ricerche infruttuose e l’insolito odore

La polizia visitò due volte l’abitazione in cui Richard viveva con Jennifer, ma in entrambe le occasioni le ricerche non portarono a nulla. Ciò che attirò l’attenzione degli agenti fu un cattivo odore, descritto come “simile a una fogna”, che permeava la casa. Gli agenti descrissero l’abitazione come una “casa di accumulatori seriali”. Fu solo successivamente che venne fatta una scoperta agghiacciante.

La dinamica della scomparsa e il ritrovamento macabro

Richard Maedge sparì dopo aver comunicato alla moglie che avrebbe lasciato il lavoro prima del solito. Al suo ritorno, Jennifer notò che l’auto del marito era parcheggiata nel vialetto di casa e che aveva lasciato chiavi e portafoglio. Nonostante le perquisizioni della polizia, Richard non fu trovato. Gli agenti segnalarono la presenza di un cattivo odore persistente, e poco dopo Jennifer chiamò nuovamente la polizia, affermando che l’odore non se n’era andato.





Un ritrovamento sconvolgente otto mesi dopo

Nonostante una seconda visita della polizia, non si trovò alcuna traccia di Richard. Otto mesi dopo, Jennifer fece una scoperta sconvolgente: Richard si era tolto la vita proprio in quella casa dove lei continuava a vivere. Il 11 dicembre, mentre cercava delle decorazioni natalizie, Jennifer trovò il corpo mummificato del marito in un ripostiglio dell’armadio della loro camera da letto.

Secondo il rapporto del medico legale, Richard Maedge si sarebbe suicidato. Dopo la fase di decomposizione, il suo corpo iniziò a mummificarsi. Il medico legale spiegò a KTVI che i corpi mummificati non emanano odori, il che potrebbe spiegare perché il corpo dell’uomo non fu trovato per tanto tempo.