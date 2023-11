Sconvolgente rivelazione sui social: Sono sposata, ma tradisco mio marito con altri uomini!

Rae Nemetsky, ventiduenne, ha spiazzato TikTok con la sua confessione riguardante un aspetto inusuale della sua vita coniugale. Racconta di avere rapporti sessuali con altri uomini con il pieno consenso del marito, un’intesa che sembra rendere il loro matrimonio estremamente felice.

In un racconto fuori dall’ordinario, Rae ha rivelato che è stato proprio il marito a proporle questa particolare dinamica nella loro relazione. “In genere, questa scelta di stile di vita è tipicamente maschile, non femminile. Mi sono avvicinata all’idea quando mi sentivo pronta, perché sapevo che avrebbe reso felice il mio compagno”, ha spiegato la giovane su TikTok. Tuttavia, il marito sembra mantenere un certo controllo su questo “gioco”.

Rae è chiara nel sottolineare che ha pieno controllo su chi incontra e non è obbligata dal marito a frequentare persone che non gradisce. Se inizialmente non si sentiva completamente a suo agio, dopo un anno di richieste ha acconsentito e continua occasionalmente a incontrare i suoi “amanti”, sebbene senza alcun coinvolgimento emotivo oltre quello sessuale.

Una Prospettiva Differente

Per Rae, la chiave sta nell’accordo condiviso: “Con il consenso del marito, non è tradimento. Ma non è molto diverso da ciò che facevo da single. La differenza è che alla fine torno a casa e so che lui è felice del mio comportamento”. La giovane sottolinea che la loro relazione non è influenzata da queste dinamiche particolari e che la loro scelta è solo una divertente aggiunta, decisa d’un comune accordo.

Una Gestione Cauta

Rae ha ammesso di contattare gli uomini su app di incontri come Tinder, ma ha sottolineato che il marito non conosce le loro identità. La famiglia di Rae è al corrente di questa particolare situazione e la giovane ha espresso amore e fedeltà al marito, affermando che nessun altro potrebbe rubarle il cuore.