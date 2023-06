Scoperta choc: Il più grande calcolo renale mai visto lascia l'equipe medica di sasso - Controcopertina

Il calcolo renale più grande mai rimosso: Una scoperta incredibile

In una sala operatoria si è verificato un evento straordinario che ha sconvolto tutti e ha rapidamente fatto il giro del web. Il paziente in questione soffriva da tempo di calcoli renali, motivo per cui si è reso necessario un intervento chirurgico. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai aspettato di trovare il più grande calcolo renale mai rimosso prima d’ora. Pesa ben 801 grammi, superando di gran lunga i 13 centimetri di un altro paziente sottoposto all’operazione nel 2004 e i 620 grammi di peso di un altro caso di rimozione nel 2008. I calcoli renali possono essere causati da diversi fattori, tra cui uno stile di vita sedentario, l’obesità e la disidratazione.

Il paziente dello Sri Lanka con il calcolo renale da record

L’incredibile scoperta è avvenuta durante l’operazione di rimozione di un calcolo renale su un paziente dello Sri Lanka, presso il Colombo Army Hospital, lo scorso 1° giugno. Lo staff medico è rimasto stupefatto dalle dimensioni del calcolo: 13,372 centimetri di lunghezza e un peso di 801 grammi. Si è ufficialmente superato il precedente record mondiale.

Le dimensioni straordinarie del calcolo renale da record

Questa scoperta è stata illuminante per il mondo della scienza, considerando che normalmente i calcoli renali hanno dimensioni di piccoli sassolini che causano comunque un grande disagio per chi ne è affetto. I sintomi possono includere dolori lancinanti ai fianchi, nausea, irrequietezza e talvolta persino sangue nelle urine. Tuttavia, i calcoli renali possono variare notevolmente in termini di dimensioni e posizione, e in alcuni casi possono anche essere espulsi spontaneamente senza necessità di intervento.

Secondo la Mayo Clinic, bere più di 2 litri di acqua al giorno può aiutare a rimuovere i piccoli calcoli (inferiori a 3 millimetri di diametro) attraverso il sistema urinario. Tuttavia, nel caso del paziente dello Sri Lanka, le dimensioni straordinarie del calcolo renale hanno richiesto un intervento chirurgico per risolvere il problema.