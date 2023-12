Dopo il successo di “Natale in Casa Cupiello,” “Sabato, Domenica e Lunedì,” e “Filumena Marturano,” la collection De Filippo prosegue con un nuovo imperdibile capitolo: “Napoli Milionaria!” In onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Rai 1, questa produzione promette di catturare il pubblico con la sua commedia straordinaria.

Il regista Luca Miniero, noto per le sue opere di successo come “Benvenuti al Sud,” “Un boss in salotto,” e “Le indagini di Lolita Lobosco,” si cimenta nella rilettura di un classico intramontabile: “Napoli Milionaria!” di Eduardo De Filippo, risalente al 1945. Quest’opera teatrale è un affresco attualissimo sulla potenza del denaro e sulla sua capacità di corrompere le anime. La Storia e i Personaggi La trama ruota attorno a Gennaro e Amalia Jovine, interpretati rispettivamente da Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, e ai loro tre figli. La Napoli del dopoguerra è un luogo segnato dalla miseria, ma presto giunge la pace, insieme all’abbondanza di merci americane e ai soldi. Gennaro, fatto prigioniero dai tedeschi in ritirata, ritorna inaspettatamente, ma la sua famiglia è completamente scomparsa.

Amalia è diventata una donna ricca, associata a Errico Settebellizze, interpretato da Michele Venitucci, che è innamorato di lei. Tratta con spietata crudeltà coloro che si rivolgono a lei per acquistare beni di prima necessità. Amedeo, il figlio maggiore, si è trasformato in un ladro di pneumatici, mentre Maria Rosaria, la figlia maggiore, è incinta di un soldato americano che l’ha abbandonata. Sarà la malattia improvvisa di Rituccia, la figlia minore, ad obbligare tutti a fare i conti con la realtà che li circonda. La Rinascita e la Ricerca dell’Onestà Gennaro inizia a ricostruire l’identità onesta della sua famiglia, cercando di far aprire gli occhi ad Amalia sulla sua discesa nell’inferno della corruzione. Sarà un percorso lungo e incerto, perché, come Gennaro aveva predetto fin dal suo ritorno, la guerra non è ancora finita. Prima “ha da passà ‘a nuttata.” I Personaggi Chiave Gennaro Jovine (Massimiliano Gallo): un tranviere senza più tranvai e una famiglia da riunire.

Amalia Jovine (Vanessa Scalera): una moglie disposta a tutto per proteggere i suoi figli.

Errico Settebellizze (Michele Venitucci): un borsaro innamorato di Amalia.

Amedeo (Vincenzo Nemolato): un figlio pulito sporcato dalla guerra.

Maria Rosaria (Carolina Rapillo): una figlia abbandonata a se stessa.

Rituccia (Andrea Solimena): una figlia più giovane confrontata con la morte.

Brigadiere Ciappa (Jacopo Cullin): un poliziotto che apprezza le recite.

Ragioniere Spasiano (Tony Laudadio): un uomo ridotto alla miseria dalla borsa nera.

Peppe o’ cricco (Gennaro Di Biase): un’anima nera per Amedeo.

‘O miezo prèvete (Marcello Romolo): un confidente e amico di Gennaro.

Donna Peppene: un personaggio intrigante della storia. Questa rilettura di “Napoli Milionaria!” promette di portare lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la Napoli del dopoguerra e di esplorare temi universali come la corruzione, la redenzione e la potenza dell’onesta. Un adattamento imperdibile di un classico del teatro italiano.

Il Ruolo della Rai

La Rai si conferma nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale dell’Italia. Queste produzioni televisive non solo intrattengono il pubblico ma preservano anche il patrimonio culturale del nostro paese, assicurando che le opere di grandi autori come Eduardo De Filippo continuino a brillare attraverso le generazioni.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, consulta il NewsRai dedicato a questa straordinaria produzione. Non perdere “Napoli Milionaria!” e preparati a ridere e riflettere in questa avvincente commedia.