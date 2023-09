Scopri l’incredibile cifra guadagnata da Cesara Buonamici al GF!

Cesara Buonamici è la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7. La celebre giornalista del TG5 affianca Alfonso Signorini in questa nuova edizione del reality show di Canale 5. Ma a quanto ammonta il cachet per la sua partecipazione al programma? Proviamo a fare chiarezza.

L’arrivo di Cesara Buonamici al GF Vip

– Cesara Buonamici è stata fortemente voluta come opinionista da Alfonso Signorini e Pier Silvio Berlusconi

– La giornalista ha accettato, pur continuando a condurre il TG5

– Si tratta di un nuovo ruolo per lei, deve ancora abituarsi alle dinamiche del reality

– Già alla prima puntata una piccola gaffe: ha spoilerato ai concorrenti l’esistenza del tugurio

Le indiscrezioni sul cachet dell’opinionista

– Non ci sono conferme ufficiali sugli stipendi degli opinionisti

– Nella scorsa edizione si parlava di 10.000 € a puntata per Orietta Berti e 12.000 € per Sonia Bruganelli

– Secondo le indiscrezioni, il cachet di Cesara Buonamici dovrebbe aggirarsi tra i 10.000 e i 14.000 euro a puntata

– Potrebbe guadagnare più della Bruganelli nella passata edizione

Un compenso importante

– Se le cifre fossero confermate, si tratterebbe di un compenso importante

– Del resto la presenza di Cesara Buonamici serve per alzare il livello del programma

– La giornalista porta la sua credibilità e professionalità nello studio del GF Vip

– Il suo contributo come opinionista viene ben remunerato dalla produzione

In attesa di conferme ufficiali, sembra che il cachet di Cesara Buonamici per il GF Vip 7 sia in linea con i compensi top per il ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5. La sua presenza arricchisce il programma e viene ricompensata con una cifra significativa a puntata.