Scopri tutto su Kim Min Jae, chi è la moglie Ahn

Kim Min Jae è diventato rapidamente un punto di riferimento per i tifosi del Napoli. Nonostante la giovane età, il difensore centrale sudcoreano è già una stella nella sua nazionale e ha dimostrato il suo valore dopo essere stato acquistato dalla squadra partenopea quest’estate. Il suo arrivo ha consentito al club di effettuare una notevole plusvalenza e di ringiovanire la rosa.

Kim Min Jae e il suo ruolo al Napoli

Il costo di Kim Min Jae è stato di 19,5 milioni di euro, un’importante cifra per il talentuoso difensore che è arrivato per sostituire l’esperto Kalidou Koulibaly, trasferitosi al Chelsea per quasi 39 milioni di euro. L’impatto di Kim Min Jae sia in campo che fuori è stato straordinario.

La moglie di Kim Min Jae

La moglie di Kim Min Jae è Ahn, una donna di origine sudcoreana. A Napoli, è stata affettuosamente soprannominata “Anna” dai tifosi. Non si sa molto su di lei, ma il suo profilo Instagram rivela alcuni aspetti interessanti della sua vita.

La vita di coppia

Da un post pubblicato l’11 agosto, sappiamo che Ahn ha festeggiato il suo compleanno, con una tiara da principessa tra i capelli e palloncini a forma di 27. Quindi, possiamo presumere che sia di quella età nel 2022. Il suo profilo Instagram conta quasi 17.000 followers e ci sono anche foto che mostrano la vita quotidiana della giovane coppia, incluso il fatto che hanno un figlio piccolo.

Matrimonio e vita familiare

Kim Min Jae e Ahn sono sposati dal 2020 e ovunque il calciatore vada, la moglie lo segue fedelmente. Per quanto riguarda Kim, proviene da una famiglia di atleti: entrambi i suoi genitori sono stati sportivi professionisti e anche suo fratello è un calciatore.

Momenti di intimità: Recentemente, la coppia ha condiviso una foto su Instagram, scattata durante una cena in un ristorante giapponese a Napoli, mentre gustano del buon saké, una bevanda tradizionale giapponese.

Kim Min Jae è più di un calciatore talentuoso: è un uomo di famiglia con una moglie affascinante e un figlio. La sua presenza nel Napoli è stata un arricchimento per il club, e la sua vita privata dimostra l’equilibrio tra la sua carriera professionale e la sua felicità personale.