Romelu Lukaku: l’amore per suo figlio Romeo e la madre dietro le quinte

Scopri la storia di Romeo, il figlio di 4 anni dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, e l’importante ruolo svolto dalla madre nella sua vita.

L’amore paterno di Romelu Lukaku si è manifestato ancora una volta sabato sera, dopo la sua doppietta contro il Sassuolo. Il calciatore dell’Inter ha preso in braccio il suo adorato figlio Romeo, nato nel 2018 dalla sua relazione con l’ex fidanzata Sarah Mens, e lo ha baciato teneramente. Ma chi è la madre di Romeo e qual è il suo ruolo nella vita del piccolo?

Chi è Romeo, il figlio di Romelu Lukaku

Romeo, il figlio di Romelu Lukaku, è un ragazzino di 4 anni che ha già iniziato a prendere confidenza con il pallone presso l’Academy dell’Inter. Sebbene si sappia poco di lui, è nato nel dicembre 2018 e Lukaku ha festeggiato il suo primo compleanno con una dolce foto pubblicata su Instagram. Nell’immagine, il calciatore bacia affettuosamente il piccolo Romeo, che indossa un maglione nerazzurro, accanto a una torta personalizzata con il nome e il logo dell’Inter.

La madre di Romeo

La madre di Romeo è Sarah Mens, l’ex fidanzata di Romelu Lukaku. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Miami, negli Stati Uniti, ed è lì che Sarah ha dato alla luce il loro bambino. Anche se la loro relazione è terminata, la mamma di Lukaku, Adolphine, è stata presente nella vita di Romeo fin dal suo arrivo in Italia. Adolphine ha svolto un ruolo fondamentale nell’educazione e nella crescita del piccolo, tanto che hanno persino due appartamenti a Milano: uno per Lukaku e uno per Adolphine e Romeo. Questo permette al calciatore di concentrarsi esclusivamente sul calcio, come ha dichiarato in una precedente intervista.

L’importanza di Adolphine

Adolphine è una figura chiave nella vita di Romelu Lukaku e ha sacrificato molto durante gli anni dell’infanzia del calciatore. Fin da quando era bambino, Lukaku sognava di diventare un attaccante di successo e di offrire una vita dignitosa alla sua famiglia. Grazie ai sacrifici e all’aiuto di Adolphine, ha raggiunto questo traguardo. Adolphine ha dimostrato di essere una madre amorevole e un sostegno fondamentale per Lukaku e Romeo.

Romeo, il figlio di Romelu Lukaku, è una parte preziosa della vita del calciatore dell’Inter. La madre di Romeo, Sarah Mens, potrebbe essere uscita dalla scena, ma la presenza amorevole di Adolphine ha garantito che il bambino ricevesse tutto l’amore e il supporto di cui ha bisogno. Mentre Lukaku si concentra sul suo percorso calcistico, Adolphine è lì per prendersi cura di Romeo, aiutando il piccolo a crescere felice e sano.