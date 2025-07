Un ragazzo di 17 anni è morto a Montalto di Castro dopo essere rimasto sepolto sotto la sabbia mentre scavava una buca in spiaggia

Una tragedia ha colpito la comunità di Montalto di Castro, dove un giovane di diciassette anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla spiaggia. Il ragazzo, in vacanza con la famiglia presso il camping California, stava scavando una buca nella vicina spiaggia libera insieme ai suoi fratellini più piccoli. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il giovane è rimasto intrappolato sotto la sabbia, perdendo la vita.





Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo aveva iniziato a scavare una buca insieme ai suoi fratelli. A un certo punto, i bambini più piccoli si sono allontanati, lasciandolo solo. Il diciassettenne ha continuato a lavorare sulla buca, raggiungendo una profondità di circa un metro e mezzo. Si ipotizza che stesse cercando di realizzare un tunnel per collegare la buca a un’altra già scavata. Tuttavia, le pareti di sabbia sono crollate improvvisamente, seppellendolo completamente e impedendogli di uscire.

L’allarme è stato dato dal fratellino più piccolo, di appena cinque anni, che ha cercato di avvisare la madre dicendo: “È sotto la sabbia”. All’inizio queste parole non sono state prese sul serio, ma quando i soccorritori sono intervenuti nel punto indicato dal bambino, hanno trovato il corpo del giovane. Purtroppo, non c’era più nulla da fare: il ragazzo era già deceduto.

La salma del diciassettenne è stata trasportata al cimitero di Montalto di Castro, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria di Civitavecchia. Si attende che il magistrato rilasci il nulla osta per poter procedere con i funerali. Le indagini sull’accaduto sono ancora in corso, ma al momento non è stato chiarito completamente come sia potuto verificarsi un incidente così drammatico.

La comunità locale è profondamente colpita dalla vicenda. L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha espresso il proprio cordoglio attraverso una nota ufficiale: “L’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 17 anni, avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia del nostro litorale. In un momento di così grande dolore, ci stringiamo ai genitori e ai familiari del ragazzo, colpiti da questa grande tragedia. In segno di rispetto, tutti gli eventi pubblici previsti per la giornata di domani, venerdì 11 luglio, saranno sospesi. La comunità di Montalto si unisce in un silenzioso abbraccio alla famiglia”.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza durante le attività ricreative in spiaggia. Sebbene scavare buche nella sabbia sia una pratica comune tra i giovani e i bambini, è importante ricordare i rischi che possono derivare da questa attività, soprattutto quando si raggiungono profondità significative. La sabbia può diventare instabile e crollare improvvisamente, mettendo a rischio chi si trova all’interno della buca.