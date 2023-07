“Secondo figlio e secondo maschietto”: La gioia della coppia VIP

Benvenuto al nuovo arrivato!

La coppia VIP ha finalmente annunciato l’arrivo del loro secondo figlio, un bellissimo maschietto, il cui nome non è ancora stato rivelato. La data di nascita è l’11 luglio 2023 e i genitori non potrebbero essere più felici. Il fratellino, Levi Joseph, è nato nel 2021, e ora la famiglia si allarga ulteriormente. La notizia ha subito fatto il giro dei social media, ottenendo apprezzamenti da celebrità come Kim Kardashian e Kate Hudson. Il marito della top model, Joshua Kushner, è un imprenditore americano di successo.

La bellissima modella e il marito di successo

La neo mamma bis è la meravigliosa Karlie Kloss, una modella di grande fama e una ex angelo di Victoria’s Secret. Il suo profilo è ammirato da molti, ma è solo questione di tempo prima che condivida la gioia della nascita con i suoi seguaci. Suo marito, Joshua Kushner, è il fratello di Jared Kushner, che è a sua volta il genero di Donald Trump. Joshua è un imprenditore di successo e ha ricoperto il ruolo di consigliere senior durante la presidenza di Trump. La coppia è insieme dal 2012 e si sono sposati nel 2018, con una proposta di matrimonio romantica e un anello di brillanti.

Un amore profondo e duraturo

Karlie Kloss ha dichiarato in un’intervista nel 2020 di aver incontrato, sposato e di essere follemente innamorata della sua anima gemella. Ha descritto Joshua come il suo partner di vita, il suo migliore amico e la sua metà. Non avrebbe mai pensato di poter amare qualcuno così intensamente. Si sono incontrati quando aveva solo 19 anni e da allora hanno cresciuto insieme. Karlie è una delle modelle più fotografate al mondo e la sua storia d’amore con Joshua ha catturato l’attenzione di molti.

Una gravidanza “segreta” fino a pochi mesi fa

L’annuncio della seconda gravidanza è avvenuto durante il Met Gala di maggio scorso, quando Karlie Kloss ha mostrato con orgoglio il suo pancione in un elegante abito nero. Ha rivelato di essere stata sorpresa dal riuscire a mantenere il segreto per così tanto tempo, considerando che il Met Gala è uno degli eventi più importanti nel mondo della moda.

La coppia VIP è ora felice di accogliere il loro secondo maschietto nella famiglia, e i fan non vedono l’ora di scoprire il nome del piccolo e seguire la loro meravigliosa avventura genitoriale.