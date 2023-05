Segnatevi questa data: Maltempo, l'annuncio di Giuliacci agli italiani: cosa sta per succedere sull'Italia - Controcopertina

Meteo Italia: Quanto arriva il bel tempo?

L’Italia è attualmente in preda al maltempo da diverse settimane, e gli italiani si chiedono quando finalmente arriverà il bel tempo. In particolare, nella regione dell’Emilia Romagna, i due martedì del mese, il 2 e il 16 maggio, sono stati caratterizzati da una pioggia intensa, con un accumulo di quasi 400 mm. Per rendersi conto dell’entità di questa pioggia, basti pensare che la quantità caduta in quei due giorni equivale a quella di sei mesi di pioggia. Ma c’è una speranza all’orizzonte.

Dal 19 maggio, un nuovo ciclone si muoverà lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia, portando con sé piogge intense. Inizialmente, queste piogge colpiranno la Sardegna e il Nord-Ovest, ma nel corso del weekend si estenderanno alla maggior parte del Paese. Tuttavia, c’è una buona notizia per il Nord-Est, dove sono previste fasi asciutte, anche per l’Emilia Romagna, che ha già subito due alluvioni in soli 15 giorni.

Meteo Italia: Quanto torna il bel tempo secondo Mario Giuliacci

E ora veniamo alla domanda che tutti si pongono: quando tornerà finalmente il bel tempo in Italia? Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, esperto meteorologo, l’alta pressione farà il suo ritorno giovedì 25 maggio. Ma cosa dobbiamo aspettarci fino ad allora?

Venerdì 19, al Nord, si prevede un tempo instabile con maltempo nel Nordovest, mentre al Centro sono attese piogge in Toscana e Sardegna, sparse altrove. Al Sud, molte nubi e qualche piovasco in Sicilia.

Sabato 20, le piogge si intensificheranno sul Nord-Ovest, ma si estenderanno anche ad altre zone del Paese. Al Centro, si prevedono piogge diffuse, mentre al Sud le piogge saranno più intense in Sicilia e Calabria.

Secondo Mario Giuliacci, l’alta pressione farà il suo ingresso giovedì 25 maggio, portando con sé una maggiore stabilità e un aumento delle temperature. Tuttavia, nei giorni precedenti, potremmo assistere a temporali di calore nel pomeriggio, causati dal riscaldamento durante la giornata, che daranno luogo a rovesci improvvisi.

Ma quali saranno le zone più interessate da questi temporali? Secondo Giuliacci, saranno principalmente le Alpi e gli Appennini, ma non si esclude che anche le pianure e le coste possano essere coinvolte. Inoltre, non si può escludere la possibilità di grandinate.

Quindi, per avere la certezza di un miglioramento delle condizioni meteo, basterà aspettare ancora qualche giorno, fino a giovedì 25 maggio, quando l’alta pressione farà la sua comparsa e potremo finalmente godere di un clima più stabile e di un aumento delle temperature.